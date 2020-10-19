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19.10.2020 16:31
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В Колпино любитель предрассветной рыбалки соскользнул в воду. На помощь пришла полиция

Двое сотрудников полиции выступили в роли спасателей в Колпинском районе Петербурга. Они вернули на берег мужчину, для которого экстремальным купанием закончилась рыбалка.

Отличившихся 19 октября показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Лейтенант Максим Маняхин и старший лейтенант полиции Александр Кириллов вовремя оказались на набережной Комсомольского канала, где в пять утра тонул 58-летний мужчина.

Александр Кириллов и Максим&nbsp;Маняхин
Александр Кириллов и Максим МаняхинФото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Кидая удочку, он поскользнулся на листьях и очутился в воде. Это заметили очевидцы, которые обратились в полицию Колпинского района. «Сотрудники полиции пришли на помощь пострадавшему и вытащили его на берег из воды. Мужчина тут же был передан вызванным медикам», — сообщают в главке.

Александр Кириллов и Максим&nbsp;Маняхин
Александр Кириллов и Максим МаняхинФото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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Комментарии (4)

SlawaPiter
Явный договорняк.
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В 5 часов и рыбак и очевидцы и полиция рядом. Рыбалка в каком-то очень людном месте для 5 утра. Колпино не спит. Если рыбак свалившись не успел утонуть, то весь процесс от падения и до спасения занял минут 5, а то и меньше. Очевидцы и полиция были заранее на готове.

Или всё было по другому. Рыбак в 5 утра съехал в воду и стоял по колено/ по горло в воде, не мог вскарабкаться на берег. Часов в 8, идущие на работу заметили бедолагу и позвонили в полицию. Часов в 9 полицейские рыбака вытащили.

В общем, в новости упущены важные подробности.
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