В Колпино любитель предрассветной рыбалки соскользнул в воду. На помощь пришла полиция
Двое сотрудников полиции выступили в роли спасателей в Колпинском районе Петербурга. Они вернули на берег мужчину, для которого экстремальным купанием закончилась рыбалка.
Отличившихся 19 октября показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Лейтенант Максим Маняхин и старший лейтенант полиции Александр Кириллов вовремя оказались на набережной Комсомольского канала, где в пять утра тонул 58-летний мужчина.
Кидая удочку, он поскользнулся на листьях и очутился в воде. Это заметили очевидцы, которые обратились в полицию Колпинского района. «Сотрудники полиции пришли на помощь пострадавшему и вытащили его на берег из воды. Мужчина тут же был передан вызванным медикам», — сообщают в главке.