Статистика коронавирусных смертей за воскресенье в Петербурге пуста. В России скончались 179 человек

В статистике смертей по коронавирусу в Петербурге за минувшие сутки ноль. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



Всего по России за сутки зарегистрировано 179 летальных исходов. На первом месте Москва, где подтвердили 51 смерть. Вторую и третью строчку занимают Ростовская и Московская области, в которых отчитались ещё об 11 и 8 умерших соответственно. В Петербурге летальная комиссия брала традиционный выходной — города в списке нет. Также ни одного летального исхода не зафиксировано в Ленинградской области.