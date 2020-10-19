Статистика коронавирусных смертей за воскресенье в Петербурге пуста. В России скончались 179 человек
В статистике смертей по коронавирусу в Петербурге за минувшие сутки ноль. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего по России за сутки зарегистрировано 179 летальных исходов. На первом месте Москва, где подтвердили 51 смерть. Вторую и третью строчку занимают Ростовская и Московская области, в которых отчитались ещё об 11 и 8 умерших соответственно. В Петербурге летальная комиссия брала традиционный выходной — города в списке нет. Также ни одного летального исхода не зафиксировано в Ленинградской области.
По официальным данным, за весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 24 366 человек. Из них 3 422 умерли в Петербурге. Всего по России выявлено 1 415 316 случаев COVID-19, к понедельнику статистика заболевших обновила антирекорд.