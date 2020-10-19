FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 10:51
4
Печать

Статистика коронавирусных смертей за воскресенье в Петербурге пуста. В России скончались 179 человек

В статистике смертей по коронавирусу в Петербурге за минувшие сутки ноль. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего по России за сутки зарегистрировано 179 летальных исходов. На первом месте Москва, где подтвердили 51 смерть. Вторую и третью строчку занимают Ростовская и Московская области, в которых отчитались ещё об 11 и 8 умерших соответственно. В Петербурге летальная комиссия брала традиционный выходной — города в списке нет. Также ни одного летального исхода не зафиксировано в Ленинградской области.

По официальным данным, за весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 24 366 человек. Из них 3 422 умерли в Петербурге. Всего по России выявлено 1 415 316 случаев COVID-19, к понедельнику статистика заболевших обновила антирекорд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

pregatus
Комиссия по непризнанию ковидных смертей ковидными вчера отдыхала. Эпидемия ж ещё не в самом разгаре, можно и отдохнуть.
Zubada
И почему же по понедельникам у нас всегда 0? Хм.. может потому что в воскресенье никто не работает? Может уже не стоит об этом каждый раз сообщать так, как будто никто не умер?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний