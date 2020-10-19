Коронавирусная статистика по России и Петербургу обновила антирекорд
В России за прошедшие сутки насчитали уже 15 982 случая коронавируса, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум был установлен 16 октября (15 150). Новых заразившихся COVID-19 на этот раз выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5376. В Петербурге также установлен новый рекорд по ежедневному приросту - 686. Предыдущий максимальный показатель был установлен накануне (674).
Петербургский оперативный штаб сообщил, что за 24 часа 25742 горожанина обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 3625 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 52 592 заразившихся.
По всей России выявили 1 415 316 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5,2 миллиона), Индии (7,6 миллиона) и США (8,2 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 075 904) вылечились от коронавируса, а для 24 366 он закончился летальным исходом.