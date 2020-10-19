Коронавирусная статистика по России и Петербургу обновила антирекорд

В России за прошедшие сутки насчитали уже 15 982 случая коронавируса, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум был установлен 16 октября (15 150). Новых заразившихся COVID-19 на этот раз выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5376. В Петербурге также установлен новый рекорд по ежедневному приросту - 686. Предыдущий максимальный показатель был установлен накануне (674).



Петербургский оперативный штаб сообщил, что за 24 часа 25742 горожанина обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 3625 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 52 592 заразившихся.

