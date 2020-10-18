Итоги очередного протестного дня в белорусской столице стали известны 18 октября. В Минске снова были слышны звуки стрельбы, а задержанных, по предварительным данным, набралось на несколько сотен.

Как передает ТАСС, в колонне, которая прошла минувшим днем по Партизанскому проспекту, было порядка 10 тысяч человек. Протестующие с бело-красно-белой символикой полностью заблокировали движение транспорта по магистрали, скандировали «Забастовка», «Живе Беларусь», «Честные выборы», а также несли растяжки с надписями «Солидарность - наше оружие». Сам проспект был перекрыт цепями ОМОНа. Аналогичные акции прошли и в других городах Белоруссии.



Ранее сообщалось, что по новому маршруту участники марша пошли из-за того, что забором заранее обнесли ставшую традиционной для протестов площадь Независимости. Помимо этого, в центр столицы стянули автобусы с силовиками, военную технику, в том числе водометы и заградительные машины «Рубеж».

В какой-то момент звуки стрельбы раздались в районе массового сбора протестующих. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома, несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями сотрудниками правоохранительных органов было произведено после того, как в сторону их машин полетели камни. По словам корреспондента агентства, который работал на месте событий, хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат, также были слышны после того, как многотысячная колонна подошла к одному из кордонов силовых структур.



По данным правозащитного центра «Весна», в ходе «Партизанского марша» было произведено более двухсот задержаний, большинство из которых приходятся на Минск. МВД Белоруссии итоговые данные еще не публиковало. Как пишет белорусский портал TUT.by, среди задержанных были журналисты.

