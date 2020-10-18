На «Партизанском марше» в Минске стреляли. Правозащитники насчитали сотни задержанных
Итоги очередного протестного дня в белорусской столице стали известны 18 октября. В Минске снова были слышны звуки стрельбы, а задержанных, по предварительным данным, набралось на несколько сотен.
Как передает ТАСС, в колонне, которая прошла минувшим днем по Партизанскому проспекту, было порядка 10 тысяч человек. Протестующие с бело-красно-белой символикой полностью заблокировали движение транспорта по магистрали, скандировали «Забастовка», «Живе Беларусь», «Честные выборы», а также несли растяжки с надписями «Солидарность - наше оружие». Сам проспект был перекрыт цепями ОМОНа. Аналогичные акции прошли и в других городах Белоруссии.
Ранее сообщалось, что по новому маршруту участники марша пошли из-за того, что забором заранее обнесли ставшую традиционной для протестов площадь Независимости. Помимо этого, в центр столицы стянули автобусы с силовиками, военную технику, в том числе водометы и заградительные машины «Рубеж».
В какой-то момент звуки стрельбы раздались в районе массового сбора протестующих. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома, несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями сотрудниками правоохранительных органов было произведено после того, как в сторону их машин полетели камни. По словам корреспондента агентства, который работал на месте событий, хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат, также были слышны после того, как многотысячная колонна подошла к одному из кордонов силовых структур.
По данным правозащитного центра «Весна», в ходе «Партизанского марша» было произведено более двухсот задержаний, большинство из которых приходятся на Минск. МВД Белоруссии итоговые данные еще не публиковало. Как пишет белорусский портал TUT.by, среди задержанных были журналисты.
Протесты охватили Белоруссию после оглашения ЦИК результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главный оппонент и представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не согласна с итогами голосования, и призвала жителей страны продолжать протест. На днях она выдвинула Лукашенко ультиматум, потребовав покинуть президентский пост, иначе начнется всеобщая забастовка. Протестные акции проходят в разных городах страны почти ежедневно, накануне состоялись женский и студенческий марши.