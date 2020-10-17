Женщины и студенты устроили протесты в Минске. Их активность решили уравновесить автопробегом за Лукашенко
С протестными маршами по столице Белоруссии 17 октября прошли женщины и студенты. Несколько участников акций и журналистов задержаны. В то же время из Минска стартовал автопробег «За Беларусь». В пути запланирована остановка в родном селе президента республики Александра Лукашенко.
Как сообщает портал Tut.by, женский марш начался после полудня, участницы со словами «Заберите Сашу, отпустите Машу!» требовали освободить одного из лидеров белорусской оппозиции, Марию Колесникову, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в призывах к захвату власти. По оценке ТАСС, марш собрал около 100 человек. Женщинам сигналили автомобили и кричали подбадривающие лозунги прохожие. Примерно через два часа колонна остановилась у площади Якуба Коласа и стала расходиться.
В то же время у Минского государственного лингвистического университета проходил марш студентов. В нем приняли участие около 150 человек. Скоро молодых людей начали задерживать сотрудники силовых структур. Со ссылкой на данные правозащитного центра «Весна» белорусский портал сообщает о 16 задержанных, в том числе о трех журналистах. При этом в Белорусской ассоциации журналистов заявили, что сегодня на акциях протеста было задержано не менее четырех корреспондентов, включая сотрудника российского РИА Новости. Агентство сообщает, что его уже отпустили.
Сторонники Александра Лукашенко в субботу тоже не сидели сложа руки. Еще с утра они стали собираться на автопробег «За Беларусь». Он стартовал в Минске и должен будет закончиться в Витебске. Колонна составляет около сотни машин. По пути они сделают остановку на родине Лукашенко — в агрогородке Александрия.
Протесты начались в Белоруссии после того, как действующий глава страны Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения протестующих с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.