С протестными маршами по столице Белоруссии 17 октября прошли женщины и студенты. Несколько участников акций и журналистов задержаны. В то же время из Минска стартовал автопробег «За Беларусь». В пути запланирована остановка в родном селе президента республики Александра Лукашенко.

Как сообщает портал Tut.by , женский марш начался после полудня, участницы со словами «Заберите Сашу, отпустите Машу!» требовали освободить одного из лидеров белорусской оппозиции, Марию Колесникову, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в призывах к захвату власти. По оценке ТАСС , марш собрал около 100 человек. Женщинам сигналили автомобили и кричали подбадривающие лозунги прохожие. Примерно через два часа колонна остановилась у площади Якуба Коласа и стала расходиться.

В то же время у Минского государственного лингвистического университета проходил марш студентов. В нем приняли участие около 150 человек. Скоро молодых людей начали задерживать сотрудники силовых структур. Со ссылкой на данные правозащитного центра «Весна» белорусский портал сообщает о 16 задержанных, в том числе о трех журналистах. При этом в Белорусской ассоциации журналистов заявили, что сегодня на акциях протеста было задержано не менее четырех корреспондентов, включая сотрудника российского РИА Новости. Агентство сообщает, что его уже отпустили.



Сторонники Александра Лукашенко в субботу тоже не сидели сложа руки. Еще с утра они стали собираться на автопробег «За Беларусь». Он стартовал в Минске и должен будет закончиться в Витебске. Колонна составляет около сотни машин. По пути они сделают остановку на родине Лукашенко — в агрогородке Александрия.

Протесты начались в Белоруссии после того, как действующий глава страны Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения протестующих с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.