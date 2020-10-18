Белорусы движутся по Партизанскому проспекту, держа бело-красно-белые флаги, им сигналят машины, передает телеграм-канал «TUT.BY Новости» . Очевидцы сообщают о задержаниях и перекрытиях проспекта.

Планируется, что колонна сторонников оппозиции пройдет по Партизанскому проспекту от центра города до МКАД. Протестные акции анонсированы еще в десятках городов.

На «Партизанский марш» 18 октября собрались жители Минска. Колонна идет по Партизанскому проспекту с бело-красно-белыми флагами под крики «Жыве Беларусь!».

С утра 18 октября в Минск стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и армейские грузовики, пишет РИА Новости. Ставшую традиционной для проведения протестов площадь Независимости обнесли металлическими ограждениями, расположенный под ней подземный торговый центр не работает. По проспекту Независимости, по данным информагентства, проехала колонна грузовиков, военная техника, в том числе водометы, и заградительные машины «Рубеж».



По данным «Интерфакса», по дороге на марш задержаны около 10 сторонников оппозиции.



Протесты начались в Белоруссии после того, как действующий глава страны Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения протестующих с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.

