Десятки людей пришли с цветами в руках к консульству Азербайджана в Центральном районе Петербурга утром 18 октября. Об этом сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».

По его словам, представители азербайджанской диаспоры в количестве около 60 человек собрались у здания на 2-й Советской улице, чтобы возложить цветы в память о мирных жителях, погибших в результате обстрела в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Судя по видеозаписи, сделанной корреспондентом у консульства, там работают сотрудники полиции. Последние объясняют собравшимся, что акция несанкционированная, и просят их разойтись. Однако участники мероприятия не спешат уходить.