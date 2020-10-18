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18.10.2020 13:30
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Люди с цветами пришли к консульству Азербайджана в Петербурге. За ними приглядывает полиция

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Десятки людей пришли с цветами в руках к консульству Азербайджана в Центральном районе Петербурга утром 18 октября. Об этом сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».

По его словам, представители азербайджанской диаспоры в количестве около 60 человек собрались у здания на 2-й Советской улице, чтобы возложить цветы в память о мирных жителях, погибших в результате обстрела в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Судя по видеозаписи, сделанной корреспондентом у консульства, там работают сотрудники полиции. Последние объясняют собравшимся, что акция несанкционированная, и просят их разойтись. Однако участники мероприятия не спешат уходить.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Полиция огородила консульство и сначала не пускала даже на ту сторону улицы, объясняя это невозможностью проведения массовых мероприятий в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. Сейчас собравшиеся так и стоят за ограждением, но их стали пропускать к консульству по 3–4 человека, чтобы возложить цветы», — описал ход событий фотокорреспондент «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Он также добавил, что участники акции ведут себя крайне мирно и сдержанно. Обошлось без задержаний.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путем. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

Боевые действия продолжаются более двадцати дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан. Накануне ночью страны объявили о перемирии, но уже к утру они обвинили друг друга в его нарушении.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

aaignat
Сначала бомбят, потом скорбят
Asus
Похоже Азербайджан выиграет войнушку
kоt-obormot
Так убиваются, так убиваются - за несколько тысяч километров от войны.
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