Люди с цветами пришли к консульству Азербайджана в Петербурге. За ними приглядывает полиция
Десятки людей пришли с цветами в руках к консульству Азербайджана в Центральном районе Петербурга утром 18 октября. Об этом сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».
По его словам, представители азербайджанской диаспоры в количестве около 60 человек собрались у здания на 2-й Советской улице, чтобы возложить цветы в память о мирных жителях, погибших в результате обстрела в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Судя по видеозаписи, сделанной корреспондентом у консульства, там работают сотрудники полиции. Последние объясняют собравшимся, что акция несанкционированная, и просят их разойтись. Однако участники мероприятия не спешат уходить.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
«Полиция огородила консульство и сначала не пускала даже на ту сторону улицы, объясняя это невозможностью проведения массовых мероприятий в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. Сейчас собравшиеся так и стоят за ограждением, но их стали пропускать к консульству по 3–4 человека, чтобы возложить цветы», — описал ход событий фотокорреспондент «Фонтанки».
Он также добавил, что участники акции ведут себя крайне мирно и сдержанно. Обошлось без задержаний.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путем. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.
Боевые действия продолжаются более двадцати дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан. Накануне ночью страны объявили о перемирии, но уже к утру они обвинили друг друга в его нарушении.