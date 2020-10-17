Спасение косатки сняли на видео: вытолкать её с берега в море пытались с помощью прицепа
Неравнодушные жители Магадана несколько часов пытались спасти выброшенную на берег косатку — кита из семейства дельфиновых.
Как сообщает «Магаданская правда», 17 октября ближе к вечеру на Нюклинской косе, что недалеко от города, рыбаки заметили раненую косатку — видимо, её вытолкнуло на берег приливом. В соцсетях начали рассылать призывы о помощи.
До ночи на место приезжали колымчане, в том числе дайверы в гидрокостюмах. Животное пытались вытолкнуть в воду с помощью автомобильного прицепа и других подручных средств. По словам очевидцев, косатка достигала в длину 5 — 6 метров и весила около тонны.
Начальник Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков рассказал «МП», что животное самостоятельно уплыло в море, как только вода поднялась на достаточный уровень.
Несколько дней назад в Хабаровском крае инспектор МЧС спас трёх белух, застрявших после отлива на берегу. Он их охранял, грел и поливал водой.