Инспектор МЧС до глубокой ночи охранял, поливал и грел застрявших на берегу реки белух
Три белухи, в том числе детеныш, застряли после отлива на берегу. От браконьеров, хищников и обезвоживания их спасал инспектор МЧС Хабаровского края.
Об истории спасения животных 15 октября пишет местное управление министерства. О белухах на берегу реки Уда спасателям рассказала жительница села Чумикан.
«Так как я в это время находился на патрулировании, смог оперативно приехать на место случившегося для уточнения обстановки», — рассказал старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов.
На берегу лежали три белухи, две взрослых особи и детеныш. Одна из них завалилась на бок, и Парамонову пришлось подкопать под ней землю, чтобы животное перевернулась в неопасное положение. Детеныша он накрыл полотнищем, чтобы он не замерз. Всех животных инспектор периодически поливал водой.
Парамонов, прежде чем пойти в инспекторы, работал в морских научных экспедициях и до сих пор помогает ученым в изучении подводного мира.
«Когда ситуация стала более спокойной, старший госинспектор для научных целей сделал заборы крови, которые затем в лаборатории подготовил для передачи на исследование в Институт проблем экологии и эволюции
Инспектор охранял и поливал белух до темноты, пока около полуночи не начался прилив. Животные сами уплыли в Охотское море.
ГУ МЧС по Хабаровскому краю