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15.10.2020 14:37
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Инспектор МЧС до глубокой ночи охранял, поливал и грел застрявших на берегу реки белух

Три белухи, в том числе детеныш, застряли после отлива на берегу. От браконьеров, хищников и обезвоживания их спасал инспектор МЧС Хабаровского края.

Об истории спасения животных 15 октября пишет местное управление министерства. О белухах на берегу реки Уда спасателям рассказала жительница села Чумикан.

«Так как я в это время находился на патрулировании, смог оперативно приехать на место случившегося для уточнения обстановки», — рассказал старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов.

На берегу лежали три белухи, две взрослых особи и детеныш. Одна из них завалилась на бок, и Парамонову пришлось подкопать под ней землю, чтобы животное перевернулась в неопасное положение. Детеныша он накрыл полотнищем, чтобы он не замерз. Всех животных инспектор периодически поливал водой.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Парамонов, прежде чем пойти в инспекторы, работал в морских научных экспедициях и до сих пор помогает ученым в изучении подводного мира.

«Когда ситуация стала более спокойной, старший госинспектор для научных целей сделал заборы крови, которые затем в лаборатории подготовил для передачи на исследование в Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева Российской академии наук в Москву», — добавили в МЧС.

Инспектор охранял и поливал белух до темноты, пока около полуночи не начался прилив. Животные сами уплыли в Охотское море.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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