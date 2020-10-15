Три белухи, в том числе детеныш, застряли после отлива на берегу. От браконьеров, хищников и обезвоживания их спасал инспектор МЧС Хабаровского края.

Об истории спасения животных 15 октября пишет местное управление министерства. О белухах на берегу реки Уда спасателям рассказала жительница села Чумикан.

«Так как я в это время находился на патрулировании, смог оперативно приехать на место случившегося для уточнения обстановки», — рассказал старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов.