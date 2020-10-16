Бирюченко объявили в международный розыск всего месяц назад, 18 сентября.

«Мера пресечения избрана на два месяца с момента фактического задержания», — уточнили в пресс-службе.

В Петербурге заочно арестовали 56-летнего авторитетного предпринимателя Юрия Бирюченко. Он обвинен в организации убийства скульптора и ресторатора Михаила Долгополова.

Уголовное дело выделили из основного еще в июле 2020-го. А подозрения о причастности предпринимателя, известного по прозвищу Танкист, к убийству скульптора возникли у следствия год назад . Но по-прежнему не найден пистолет, из которого застрелили Долгополова. Хотя расследование в отношении нескольких предполагаемых исполнителей завершено, их дело передали в суд.

По версии следствия, мотивом убийства Долгополова стали долги. Расписки на крупные суммы нашли в его доме.



Долгополов исчез 18 апреля 2019 года. Он вышел из своей сырной лавки на улице Белинского и сел в чужой «Форд». Тело скульптора нашли в коттедже деревни Вайя Гатчинского района Ленинградской области. В стене отыскали пулю от пистолета ТТ.



Долгополов занимался скульптурой, участвовал в арт-выставках и дизайнерских проектах, вел ресторанный бизнес, был заметным в Петербурге светским персонажем.



Юрий Бирюченко получил прозвище Танкист после военной службы. Курсантом танкового училища он задавил срочника. В звании капитана выстрелил в затылок солдату. После психиатрической лечебницы Бирюченко связался с криминальным авторитетом Акулой, попал в розыск, уехал в Прагу. Его этапировали в Петербург в 2002 году, через шесть лет он освободился.



После убийства Долгополова обвиняемый оставался в России. Он жил в имении на улице Бибиковская во Всеволожске. Спрятанная за соснами территория с тремя домами и длинным зеленым забором служила ему крепостью.

