Авторитета Танкиста заочно арестовали в Петербурге за казнь модного российского скульптора
В Петербурге заочно арестовали 56-летнего авторитетного предпринимателя Юрия Бирюченко. Он обвинен в организации убийства скульптора и ресторатора Михаила Долгополова.
О заочном аресте Бирюченко «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Мера пресечения избрана на два месяца с момента фактического задержания», — уточнили в пресс-службе.
Бирюченко объявили в международный розыск всего месяц назад, 18 сентября.
Уголовное дело выделили из основного еще в июле 2020-го. А подозрения о причастности предпринимателя, известного по прозвищу Танкист, к убийству скульптора возникли у следствия год назад. Но по-прежнему не найден пистолет, из которого застрелили Долгополова. Хотя расследование в отношении нескольких предполагаемых исполнителей завершено, их дело передали в суд.
По версии следствия, мотивом убийства Долгополова стали долги. Расписки на крупные суммы нашли в его доме.
Долгополов исчез 18 апреля 2019 года. Он вышел из своей сырной лавки на улице Белинского и сел в чужой «Форд». Тело скульптора нашли в коттедже деревни Вайя Гатчинского района Ленинградской области. В стене отыскали пулю от пистолета ТТ.
Долгополов занимался скульптурой, участвовал в арт-выставках и дизайнерских проектах, вел ресторанный бизнес, был заметным в Петербурге светским персонажем.
Юрий Бирюченко получил прозвище Танкист после военной службы. Курсантом танкового училища он задавил срочника. В звании капитана выстрелил в затылок солдату. После психиатрической лечебницы Бирюченко связался с криминальным авторитетом Акулой, попал в розыск, уехал в Прагу. Его этапировали в Петербург в 2002 году, через шесть лет он освободился.
После убийства Долгополова обвиняемый оставался в России. Он жил в имении на улице Бибиковская во Всеволожске. Спрятанная за соснами территория с тремя домами и длинным зеленым забором служила ему крепостью.
Бирюченко покинул хозяйство и скрылся из России не позднее сентября 2019 года. Следственное управление СК по Ленинградской области пыталось два раза заочно арестовать Танкиста, но безуспешно. В декабре 2019-го и августе 2020-го Приморский райсуд отказывал в ходатайствах.
Обвиняемый — уроженец украинского Житомира. Предположительно там он скрывается.