Трое новгородцев подробно рассказали, как обманули, вывезли, убили и закопали петербургского скульптора и ресторатора Михаила Долгополова. Заказчик известен, но не найден.



О завершении предварительного следствия 8 октября сообщил Следком. Отмечается, что следователям и оперативникам МВД «удалось установить психологический контакт с фигурантами дела». Трое новгородцев все рассказали в подробностях.



В апреле прошлого года, сообщили обвиняемые, они пригласили Долгополова на встречу. Предлогом послужило знакомство с потенциальным «инвестором». В деревню Вайя Гатчинского района Ленинградской области мужчину привезли на специально купленном «Форд Мондео», в кармане одного из обвиняемых лежал припасенный для дела пистолет ТТ. Ресторатора убили выстрелом в голову, а тело закопали в лесу в Новгородской области. В СК показали следственный эксперимент, который провели с участием подозреваемых.

