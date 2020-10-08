В суд ушло дело о заказном убийстве петербургского скульптора Долгополова. Стоящего за ним Танкиста так и не нашли
Трое новгородцев подробно рассказали, как обманули, вывезли, убили и закопали петербургского скульптора и ресторатора Михаила Долгополова. Заказчик известен, но не найден.
О завершении предварительного следствия 8 октября сообщил Следком. Отмечается, что следователям и оперативникам МВД «удалось установить психологический контакт с фигурантами дела». Трое новгородцев все рассказали в подробностях.
В апреле прошлого года, сообщили обвиняемые, они пригласили Долгополова на встречу. Предлогом послужило знакомство с потенциальным «инвестором». В деревню Вайя Гатчинского района Ленинградской области мужчину привезли на специально купленном «Форд Мондео», в кармане одного из обвиняемых лежал припасенный для дела пистолет ТТ. Ресторатора убили выстрелом в голову, а тело закопали в лесу в Новгородской области. В СК показали следственный эксперимент, который провели с участием подозреваемых.
Поводом избавиться от петербуржца якобы послужили его долги. «Фонтанка» писала о множестве долговых расписок и перечня из тех, кому он должен — бумаги нашли в квартире убитого.
Следствие полагает, что заказчиком выступил бизнесмен Юрий Бирюченко, известный как Танкист. Он объявлен в международный розыск. Обвинение ему предъявлено заочно.
Начало пути Бирюченко датируется серединой восьмидесятых. Тогда он с отличием окончил Казанское танковое училище и был направлен в Каменку Ленобласти. К концу 80-х его осудили за неосторожное убийство солдата-срочника, с которым он поссорился накануне. Так уж вышло, что танк Бирюченко наехал на молодого человека. В начале 90-х его арестовывают уже за умышленное убийство солдата, который надерзил капитану Бирюченко. В этот раз следствие настаивает: он выстрелил человеку в затылок в столовой воинской части. В 1992 году подследственного признают невменяемым и отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В 1994 году Бирюченко выздоравливает, возвращается в Петербург и встает под знамена мощного в те годы преступного авторитета Акулы. Чуть позже он создает свою бригаду, и с тех пор известен преступному миру как Танкист. В 1999 году Бирюченко попадает в розыск за похищения и убийства, в 2002 году его привозят из Праги в Петербург. Тогда даже считали, что Бирюченко имеет отношение к убийству Галины Старовойтовой. Освобождается Юрий Бирюченко к 2008 году и с тех пор более не играет на публичном поле.