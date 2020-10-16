Первый концерт в марте 2024-го. Глава Консерватории рассказал о задачах, стоящих перед реставраторами здания на Театральной
Будущий подрядчик по реставрации петербургской Консерватории должен закончить основной объем работ в 2023 году. Первый концерт в Большом зале намечен на март 2024 года.
Как рассказал «Фонтанке» глава Консерватории Алексей Васильев, такая задача поставлена на правительственном уровне. По его представлениям, если она будет выполнена, то уже учебный год 2024/25 может начаться в основном здании. При этом те помещения в здании Интендантских складов, которые занимает Консерватория сейчас, останутся за учреждением. Ранее предполагалось, что обратно на Театральную переедут так называемые «исторические» факультеты, появившиеся в Консерватории с самого начала, например исполнительского мастерства и оркестровый. Относительно новые — в частности, хорового дирижирования и народных инструментов — продолжат и дальше работать на улице Глинки.
Напомним, ранее стало известно, что Минкульт выделит на первый этап перезапущенных работ по реставрации Консерватории 1 миллиард рублей. Предполагается, что подрядчика привлекут как единого поставщика, однако делать это будет уже Минстрой, которому передан заказчик — Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Незадолго до этого обратить внимание на долгострой в центре Петербурга призвал президент России Владимир Путин. По времени это совпало с задержаниями и арестом руководства предыдущего подрядчика — компании «Меандр».
Ремонт здания Консерватории был начат в 2014 году. Первыми подрядчиком были ЗАО «СтройФасад» и АО «БалтСтрой». В 2017–2018 годах контракты с ними были расторгнуты. Неотработанные авансы ЗАО «БалтСтрой» были возращены в бюджет, неотработанный аванс АО «СтройФасад» включен в реестр кредиторов. В 2017 году к работам приступил ООО «Меандр». В 2019 году контракт был также расторгнут, заказчик — Северо-Западная дирекция Минкульта (СЗД) — требовал неотработанный аванс в судебном порядке.
По утверждению СЗД, она планирует в ближайшее время объявить конкурс на противоаварийные ситуации. Однако направить полноценный проект реставрации в Главгосэкспертизу предполагается только в конце 2021 года.