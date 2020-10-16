Первый концерт в марте 2024-го. Глава Консерватории рассказал о задачах, стоящих перед реставраторами здания на Театральной

Будущий подрядчик по реставрации петербургской Консерватории должен закончить основной объем работ в 2023 году. Первый концерт в Большом зале намечен на март 2024 года.

Как рассказал «Фонтанке» глава Консерватории Алексей Васильев, такая задача поставлена на правительственном уровне. По его представлениям, если она будет выполнена, то уже учебный год 2024/25 может начаться в основном здании. При этом те помещения в здании Интендантских складов, которые занимает Консерватория сейчас, останутся за учреждением. Ранее предполагалось, что обратно на Театральную переедут так называемые «исторические» факультеты, появившиеся в Консерватории с самого начала, например исполнительского мастерства и оркестровый. Относительно новые — в частности, хорового дирижирования и народных инструментов — продолжат и дальше работать на улице Глинки.