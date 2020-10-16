Генпрокуратура проверила колонию в Дагестане, из которой шестеро сбежали через тоннель. Возбуждено еще одно уголовное дело
Генеральная прокуратура после побега шести заключенных колонии в Дагестане через подкоп провела проверку исправительного учреждения. Нарушений накопилось на уголовное дело.
Как сообщает надзорное ведомство, нарушения нашли и в исполнении уголовно-исполнительного закона о режиме, и в воспитательной работе с осужденными, а также при проверке оперативно-разыскной деятельности.
«По итогам проверки следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан в отношении должностного лица указанного исправительного учреждения возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщает Генпрокуратура.
Помимо этого директору ФСИН РФ вынесено представление об устранении всех нарушений и условий, им способствовавших.
Сбежать из исправительной колонии № 2 в Дагестане заключенным удалось 22 сентября. Для этого они вырыли подземный туннель из цеха на свободу. Беглецы были приговорены на сроки от 8 до 15 лет, двое из них — за совершенные убийства. Всех шестерых задержали 30 сентября.