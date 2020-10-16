Генпрокуратура проверила колонию в Дагестане, из которой шестеро сбежали через тоннель. Возбуждено еще одно уголовное дело

Генеральная прокуратура после побега шести заключенных колонии в Дагестане через подкоп провела проверку исправительного учреждения. Нарушений накопилось на уголовное дело.



Как сообщает надзорное ведомство, нарушения нашли и в исполнении уголовно-исполнительного закона о режиме, и в воспитательной работе с осужденными, а также при проверке оперативно-разыскной деятельности.



«По итогам проверки следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан в отношении должностного лица указанного исправительного учреждения возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщает Генпрокуратура.

