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30.09.2020 14:04
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Prison Break по-дагестански. Сбежавшие с помощью прорытого туннеля особо опасные преступники были схвачены в другом регионе

МВД Дагестана сообщило о поимке беглецов из колонии в поселке Шамхал Кировского района.

«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками Уголовного розыска на территории Калмыкии», — сообщил 30 сентября республиканский МИД в Instagram.

Сбежать из исправительной колонии № 2 в Дагестане заключенным удалось 22 сентября. Для этого они вырыли подземный туннель из цеха на свободу.

Беглецы были приговорены на сроки от 8 до 15 лет, двое из них — за совершенные убийства.

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Комментарии (2)

syshsun
А застрелить при задержании,при попытке завладеть оружием,никак не получилось.
ARISTARH
Не долго фраер танцевал....
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