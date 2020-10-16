Минкульт выделил «Ленфильму» около полумиллиарда на оплату долга ВТБ

«Данные средства покроют курсовую разницу, возникшую после 2014 года. Это лишь первый шаг в рамках программы финансового оздоровления «Ленфильма». Что касается долгов перед коммунальными организациями, то киностудия полностью погасила долги по газу и вошла в отопительный сезон, а также продолжает сокращать долги перед ПСК («Петербургской сбытовой компанией», речь об оплате электроэнергии. — Прим. ред .)», — сказал генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

«Ленфильм» получил от Министерства культуры 486,6 миллиона рублей на погашение части основного долга по кредиту ВТБ. Об этом 16 октября «Фонтанке» сообщили на самой киностудии.

На киностудии уточнили, что соглашение на выдачу субсидии было подписано еще 24 августа 2020 года, когда и. о. гендиректора «Ленфильма» была Инесса Юрченко.



Напомним, директор на киностудии сменился 8 сентября — на эту должность был назначен основатель и гендиректор медиахолдинга 1st MediaInvest Федор Щербаков.



14 сентября стало известно, что Минкульт через суд приступил к возвращению прав на «золотую коллекцию» лучших ленфильмовских картин советской поры, доходы от которой могли бы помочь киностудии расплатиться с кредитом банка ВТБ и другими долгами.



ВТБ — крупнейший кредитор «Ленфильма». В 2013 году банк выдал киностудии кредит на 1,5 млрд рублей, который до сих пор не выплачен.

