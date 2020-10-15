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15.10.2020 16:47
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Высшая школа экономики в Петербурге полностью уходит в онлайн из-за коронавируса

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» переводит все лекции в онлайн-режим из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в приказе проректора Сергея Рощина, опубликованном 15 октября на сайте вуза.

В режиме полного дистанта НИУ ВШЭ начнёт работать с 26 октября. Изменения касаются всех филиалов: в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.

Ранее в Петербурге на дистанционный формат обучения перешли СПбГЭУ, ЛЭТИ и Духовная академия.

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