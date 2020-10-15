Теннисист с подтвержденным COVID-19 улетел из Петербурга в Данию. Ему предлагали «щадящие» варианты самоизоляции
Американский теннисист Сэм Куэрри вылетел из Петербурга в Копенгаген. Перед спешным отъездом его посещали российские чиновники.
Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, Куэрри с семьей воспользовался самолетом бизнес-авиации для перелета в столицу Дании. Официального подтверждения этой информации нет, теннисист не раскрывает страну эвакуации.
Куэрри вылетел из Петербурга еще 13 октября около часа дня, сообщили «Фонтанке» близкие к турниру ATP источники.
«Спортсмена уведомили, что в отношении него начато санитарно-эпидемиологическое расследование по российскому законодательству, и предупредили о необходимости покинуть гостиницу Four Seasons, в которой живут другие теннисисты, — сообщил собеседник. — Ему предложили два варианта изоляции — госпитализацию или изоляцию в отдельной квартире вместе с женой и восьмимесячным ребенком, у которых также диагностирован COVID-19».
По данным «Фонтанки», Куэрри негативно отнесся к диалогу с российскими чиновниками и отверг оба варианта. По неподтвержденной информации, теннисист заранее предупредил, что собирается покинуть Россию частным самолетом. Оснований и способов удержать его изыскивать не стали.
О подтвержденном коронавирусе у участника турнира St. Petersburg Open теннисная ассоциация ATP объявила 12 октября, положительный тест он сдал 11-го числа. Имя спортсмена не называлось. Накануне, 14 октября, журналист New York Times Бен Ротенберг сообщил, что 33-летний теннисист из США Сэм Куэрри (Sam Querrey) спешно покинул Петербург из-за опасений госпитализации.
Выбор направления — Дания — предположительно связан с надеждой Куэрри поучаствовать в следующем турнире ATP в Бельгии. Это маловероятно, так как за нарушение медицинского протокола соревнований теннисиста могут дисквалифицировать на 3 года и оштрафовать на 100 тысяч долларов.