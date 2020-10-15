Теннисист с подтвержденным COVID-19 улетел из Петербурга в Данию. Ему предлагали «щадящие» варианты самоизоляции

Американский теннисист Сэм Куэрри вылетел из Петербурга в Копенгаген. Перед спешным отъездом его посещали российские чиновники.



Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, Куэрри с семьей воспользовался самолетом бизнес-авиации для перелета в столицу Дании. Официального подтверждения этой информации нет, теннисист не раскрывает страну эвакуации.



Куэрри вылетел из Петербурга еще 13 октября около часа дня, сообщили «Фонтанке» близкие к турниру ATP источники.



«Спортсмена уведомили, что в отношении него начато санитарно-эпидемиологическое расследование по российскому законодательству, и предупредили о необходимости покинуть гостиницу Four Seasons, в которой живут другие теннисисты, — сообщил собеседник. — Ему предложили два варианта изоляции — госпитализацию или изоляцию в отдельной квартире вместе с женой и восьмимесячным ребенком, у которых также диагностирован COVID-19».

