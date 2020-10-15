Заболевший коронавирусом американский теннисист сбежал из Петербурга на частном самолете из-за угрозы госпитализации

Американский теннисист Сэм Куэрри (№ 49 мирового рейтинга) вместе с семьей самовольно улетел из Петербурга на частном самолете. Как сообщает издание BATennis, у 33-летнего спортсмена перед стартом теннисного турнира St. Petersburg Open 2020 обнаружили коронавирус.



Изначально он и двое членов его семьи были помещены на 14-дневный карантин в отеле Four Seasons. Позже с ним связался кто-то из представителей петербургской системы здравоохранения и заявил об обязательном прохождении осмотра у врача. В случае обнаружения у него или его семьи серьезных симптомов ему пришлось бы госпитализироваться. Однако Куэрри решил, что такой вариант ему не подходит, и самовольно покинул отель, после чего на частном самолете улетел из Петербурга в «соседнюю страну». Какую — не указывается.

