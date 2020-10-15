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15.10.2020 11:48
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Заболевший коронавирусом американский теннисист сбежал из Петербурга на частном самолете из-за угрозы госпитализации

Американский теннисист Сэм Куэрри (№ 49 мирового рейтинга) вместе с семьей самовольно улетел из Петербурга на частном самолете. Как сообщает издание BATennis, у 33-летнего спортсмена перед стартом теннисного турнира St. Petersburg Open 2020 обнаружили коронавирус.

Изначально он и двое членов его семьи были помещены на 14-дневный карантин в отеле Four Seasons. Позже с ним связался кто-то из представителей петербургской системы здравоохранения и заявил об обязательном прохождении осмотра у врача. В случае обнаружения у него или его семьи серьезных симптомов ему пришлось бы госпитализироваться. Однако Куэрри решил, что такой вариант ему не подходит, и самовольно покинул отель, после чего на частном самолете улетел из Петербурга в «соседнюю страну». Какую — не указывается.

Международная ассоциация тенниса заявила о возможном наказании Сэма Куэрри из-за нарушения медицинского регламента принимающей страны.

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Комментарии (15)

Yubilar
Вернуть, пакостника, и определить в ЛенЭкспо до полного выздоровления
romk
Вакцины, видимо, испугался...
kuk-vasyusha
Сжечь его как во времена инквизиции!
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