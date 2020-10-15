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15.10.2020 14:28
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В школах Петербурга количество классов на карантине перевалило за сотню

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 113 классов в 55 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 15 октября.

Также в городе закрыты пять групп в пяти детских садах. С сегодняшнего дня на дистанционном обучении находятся 15 классов в школе № 545 Сестрорецка. По словам директора Елены Лагутиной, причиной перехода в онлайн стало «огромное количество» контактных учеников.

Накануне в городе из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ онлайн учились 86 классов в 40 школах.

© Фонтанка.Ру

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