«Огромное количество контактников». В школе Сестрорецка 15 классов ушли на дистанционку

В 545-й школе Сестрорецка переведены на дистанционное обучение все классы с 5-го по 10-й. Об этом «Фонтанке» сообщила директор учреждения Елена Лагутина 15 октября.

Онлайн-обучение началось сегодня и продлится до каникул, которые начинаются 26 октября. Уроки в такой форме проходят для 15 классов.

«У нас как раз есть время — две недели, когда мы на карантине находимся. Огромное количество контактников, есть очень много случаев, когда в семье один заболел ребёнок, а второй нет, но он контактен. Эти две недели, я так считаю, спасут нас от роста заболеваемости», — прокомментировала Елена Лагутина.