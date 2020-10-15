FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
77.28р90.71р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15.10.2020 11:22
5
Печать

«Огромное количество контактников». В школе Сестрорецка 15 классов ушли на дистанционку

В 545-й школе Сестрорецка переведены на дистанционное обучение все классы с 5-го по 10-й. Об этом «Фонтанке» сообщила директор учреждения Елена Лагутина 15 октября.

Онлайн-обучение началось сегодня и продлится до каникул, которые начинаются 26 октября. Уроки в такой форме проходят для 15 классов.

«У нас как раз есть время — две недели, когда мы на карантине находимся. Огромное количество контактников, есть очень много случаев, когда в семье один заболел ребёнок, а второй нет, но он контактен. Эти две недели, я так считаю, спасут нас от роста заболеваемости», — прокомментировала Елена Лагутина.

Среди педагогического состава у двух учителей подтверждён коронавирус.

Накануне в Петербурге из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ онлайн учились 86 классов в 40 школах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Баба Нюра
Директор молодец. Не побоялся принять решение, которое "не в струе" с "линией партии", но зато поможет сохранить кому-то здоровье. Респектище.
Opelsin
То есть когда директор школы честно признался и распустил коллектив, это он молодец. А как Собянин или Беглов просят или даже настаивают дома посидеть, так надо на них ушаты вылить. Что за двойные стандарты?
260667591
Это честное решение и спасибо такому директору!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний