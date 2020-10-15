«Огромное количество контактников». В школе Сестрорецка 15 классов ушли на дистанционку
В 545-й школе Сестрорецка переведены на дистанционное обучение все классы с 5-го по 10-й. Об этом «Фонтанке» сообщила директор учреждения Елена Лагутина 15 октября.
Онлайн-обучение началось сегодня и продлится до каникул, которые начинаются 26 октября. Уроки в такой форме проходят для 15 классов.
«У нас как раз есть время — две недели, когда мы на карантине находимся. Огромное количество контактников, есть очень много случаев, когда в семье один заболел ребёнок, а второй нет, но он контактен. Эти две недели, я так считаю, спасут нас от роста заболеваемости», — прокомментировала Елена Лагутина.
Среди педагогического состава у двух учителей подтверждён коронавирус.
Накануне в Петербурге из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ онлайн учились 86 классов в 40 школах.