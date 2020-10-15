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15.10.2020 14:14
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В Кремле не увидели логики во введении санкций из-за Навального. Песков опроверг, что в администрации президента создана «группа по дискредитации» оппозиционера

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал введение санкций ЕС из-за дела Навального.

«Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика — это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС», — цитирует 15 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, санкции стали «сознательным недружественным шагом» в отношении России. Он также отметил, что российская сторона проанализирует ситуацию и даст свой ответ.

Пресс-секретарь российского президента опроверг создание в администрации президента «рабочей группы по дискредитации и уменьшению влияния Навального».

Евросоюз сегодня, 15 октября, официально ввел санкции по делу Навального. Примеру европейцев последовала и Великобритания. Сам политик ранее сообщил, что его мнения при составлении санкционного списка не спрашивали.

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Комментарии (6)

kukuruzza
«рабочей группы по дискредитации и уменьшению влияния Навального» —???..Эк,загибает,коматозник)))Не долечили еще.Видно.Хотя,то,что ему нужно лечить,пока не будут—для извлечения выгод из санкций он в своем уме никому не нужен ;)
260778831
Причина противостояния РФ и Запада лежит на поверхности.
В 1992 ТНК радостно потирали руки в предвкушении приватизации РФ. Ключевые отрасли достались бы им задаром - деньги не вопрос: ЦБ напечатал бы столько, сколько нужно.
Но не случилось - приватизация прошла в "закрытом режиме" для ограниченного круга лиц.
Эти лица думали что их примут потом как своих.
Наивные. Это бизнес, ничего личного.
Константин. Р
Одно радует, "киндер-сюрприз" попал под санкции.
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