В Кремле не увидели логики во введении санкций из-за Навального. Песков опроверг, что в администрации президента создана «группа по дискредитации» оппозиционера

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал введение санкций ЕС из-за дела Навального.



«Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика — это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС», — цитирует 15 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



По его словам, санкции стали «сознательным недружественным шагом» в отношении России. Он также отметил, что российская сторона проанализирует ситуацию и даст свой ответ.

