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15.10.2020 13:47
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Великобритания вслед за ЕС ввела санкции из-за ситуации с Навальным

МИД Великобритании принял решение ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Великобритания принимает санкции ЕС против шести физических и одного юридического лица, причастных к отравлению и попытке убийства Алексея Навального», — сообщается 15 октября в заявлении британского МИД.

Великобритания замораживает активы и вводит запрет на поездки в королевство для фигурантов санкционного списка. Ограничения введены в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Список аналогичен перечню людей, против которых сегодня ввел санкции Евросоюз по тому же поводу.

«Санкции, которые сейчас вступили в силу, являются сигналом того, что после применения химического оружия и угроз его применения будут последствия», — говорится в заявлении британских дипломатов.

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Комментарии (3)

Виктор Кочуров
На кой нам вообще реагировать на всякую хрень из евроунитаза? В полный игнор и забыть. Предварительно отзеркалить их чиновникам по всем таким же должностям - наверняка что-нибудь от нефти-газа да прикупили, или вложили в многочисленные и очень выгодные инвестпрограммы на нашей территории, или в наши высокомаржинальные трежерис. Ну и просто закрыть въезд, что может быть чувствительно для карьерных чиновников. И больше не покупать в евроунитазе то, что можно купить в других местах огромного мира. И выйти из их помоек типа ПАСЕ с еспч. Остохренели до чёртиков уже эти гов-ки романо-германцы с англо-саксами с их бесконечными претензиями и поучениями.
Дон_Бидон
Навальному поручили давать кандидатуры по санкционным спискам. Отличный бизнес. Алексашенко заплатил за Кириенко однозначно :-)
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