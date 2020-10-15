Великобритания вслед за ЕС ввела санкции из-за ситуации с Навальным

МИД Великобритании принял решение ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.



«Великобритания принимает санкции ЕС против шести физических и одного юридического лица, причастных к отравлению и попытке убийства Алексея Навального», — сообщается 15 октября в заявлении британского МИД.



Великобритания замораживает активы и вводит запрет на поездки в королевство для фигурантов санкционного списка. Ограничения введены в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Список аналогичен перечню людей, против которых сегодня ввел санкции Евросоюз по тому же поводу.

