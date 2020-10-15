Под Петербургом организовали семейный подряд по обману пенсионеров. Заработали миллион и пустились во все тяжкие

Оперативники уголовного розыска накрыли в Ленинградской области преступную группу, жертвами которой стали как минимум шесть пенсионеров. Предполагаемых мошенников связывают родственные узы и готовность к экспериментам.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне утром полицейские нагрянули на 16-ю линию в городе Отрадное, откуда увезли в отдел семью из четырёх человек. 42-летнюю женщину, её сыновей 20 и 22 лет, а также отца семейства, которому как раз исполнилось 53 года, задержали по подозрению в серийном мошенничестве. Их компанию дополнили тремя соседями в возрасте от 19 до 29 лет.