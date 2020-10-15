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15.10.2020 10:29
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Под Петербургом организовали семейный подряд по обману пенсионеров. Заработали миллион и пустились во все тяжкие

Оперативники уголовного розыска накрыли в Ленинградской области преступную группу, жертвами которой стали как минимум шесть пенсионеров. Предполагаемых мошенников связывают родственные узы и готовность к экспериментам.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне утром полицейские нагрянули на 16-ю линию в городе Отрадное, откуда увезли в отдел семью из четырёх человек. 42-летнюю женщину, её сыновей 20 и 22 лет, а также отца семейства, которому как раз исполнилось 53 года, задержали по подозрению в серийном мошенничестве. Их компанию дополнили тремя соседями в возрасте от 19 до 29 лет.

По версии следствия, компания продавала пенсионерам БАДы, представляясь то сотрудниками медцентра Алмазова, то специалистами ВМА имени Кирова. Предполагается, что с февраля по март подозреваемые продали «волшебные» таблетки по меньшей мере шести пожилым людям, заработав почти 280 тысяч рублей. С седьмой жертвы попросили уже 106 тысяч, однако женщину успел вразумить муж, и сделка сорвалась.

При обыске в домах и квартирах фигурантов полицейские изъяли 5,3 тысячи долларов США, почти 900 тысяч рублей, четыре автомобиля, семь ноутбуков с данными жителей Петербурга, а также десятки флешек, сим-карт и мобильных телефонов. Ещё один источник дохода нашли на участке семьи. Как полагает следствие, в нежилом помещении хозяева оборудовали нарколабораторию. В списке изъятого: защитные костюмы, противогазы, канистры с сомнительным содержимым, шприцы, пакеты с неким веществом и тетрадь с инструкцией по изготовлению наркотиков. Всё это предстоит изучить экспертам.

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