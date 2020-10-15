ГИБДД ужесточает контроль за электросамокатами. Водителей лишают прав за пьяную езду

Контроль за пользователями электросамокатов ужесточает ГИБДД в регионах России. Мощные самокаты приравнивают к мопедам и требуют права соответствующей категории. За езду в пьяном виде водители двухколесного транспорта лишаются прав и получают административные аресты, пишет 15 октября «Коммерсантъ».



Инспекторы приравнивают к мопедам устройства мощностью более 250 Вт, что влечет для водителей равную ответственность с другими владельцами транспортных средств. Издание обратило внимание на судебную практику в Казани, где мужчину лишили водительских прав за езду на электросамокате с признаками опьянения. Во время поездки он сбил ребенка. От медосвидетельствования он отказался и указывал, что арендовал самокат в каршеринговой компании. Представитель проката заявил, что мощность самокатов снижена до 180 Вт и они не могут развивать скорость выше 25 километров в час, а значит приравниваются к велосипедам, но инспекторы указали на номинальную мощность в 350 Вт. Суд принял сторону ГИБДД.

