ГИБДД ужесточает контроль за электросамокатами. Водителей лишают прав за пьяную езду
Контроль за пользователями электросамокатов ужесточает ГИБДД в регионах России. Мощные самокаты приравнивают к мопедам и требуют права соответствующей категории. За езду в пьяном виде водители двухколесного транспорта лишаются прав и получают административные аресты, пишет 15 октября «Коммерсантъ».
Инспекторы приравнивают к мопедам устройства мощностью более 250 Вт, что влечет для водителей равную ответственность с другими владельцами транспортных средств. Издание обратило внимание на судебную практику в Казани, где мужчину лишили водительских прав за езду на электросамокате с признаками опьянения. Во время поездки он сбил ребенка. От медосвидетельствования он отказался и указывал, что арендовал самокат в каршеринговой компании. Представитель проката заявил, что мощность самокатов снижена до 180 Вт и они не могут развивать скорость выше 25 километров в час, а значит приравниваются к велосипедам, но инспекторы указали на номинальную мощность в 350 Вт. Суд принял сторону ГИБДД.
В той же Казани, продолжает газета, лишенный прав водитель попался инспекторам на электросамокате мощностью 2,4 Квт и получил сто часов обязательных работ. Другой получил за аналогичный проступок десять суток ареста, отказавшись от медосвидетельствования. Аналогичные судебные решения замечены в Красноярском крае. В Сочи планируют усилить контроль. В Москве, где электросамокаты использует около 400 тысяч человек, ГИБДД подобную практику пока не применяет.
Человек на электросамокате мощностью менее 250 Ватт, как объясняло МВД, считается пешеходом. Его нарушения ПДД наказываются по «пешеходной» статье 12.30 КоАП, максимальный штраф — 1,5 тысячи рублей, отметили в полиции.
В новом проекте изменений в ПДД, подготовленном Минтрансом совместно с ГИБДД, для электросамокатов, сегвеев, моноколёс, роликовых коньков и скейтбордов введена новая категория — «Средство индивидуальной мобильности». Ездить на них по тротуарам можно будет со скоростью не выше 20 км/ч, в состоянии опьянения использовать их запретят.