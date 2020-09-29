МВД: Без водительских прав кататься на мощном электросамокате нельзя

МВД России разъяснило правовой статус водителей электросамокатов. Они обязаны иметь права категории М.
Как сообщает 29 сентября «Коммерсантъ», ведомство дало ответ члену рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григорию Шухману, который просил разъяснений. Электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт считается мопедом, то есть механическим транспортным средством, а значит, для управления им гражданин должен иметь права категории М. В случае нарушений ПДД к водителям мопедов и мощных самокатов могут применить санкции из главы 12 КоАП и из статьи 27.13 — эвакуировать транспорт на штрафстоянку.
Человек на электросамокате мощностью менее 250 Ватт считается пешеходом. Его нарушения ПДД наказываются по «пешеходной» статье 12.30 КоАП, максимальный штраф — 1,5 тысячи рублей, отметили в полиции.
В новом проекте изменений в ПДД, подготовленном Минтрансом совместно с ГИБДД, для электросамокатов, сегвеев, моноколёс, роликовых коньков и скейтбордов введена новая категория — «Средство индивидуальной мобильности». Ездить на них по тротуарам можно будет со скоростью не выше 20 км/ч, в состоянии опьянения использовать их запретят.
Серьёзные ДТП с электросамокатами уже не редкость. В мае в Петербурге 7-летняя девочка попала в реанимацию после того, как её сбил несовершеннолетний парень на таком самокате. В ЦПКиО взрослым посетителям запретили пользоваться этим транспортом.