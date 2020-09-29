МВД: Без водительских прав кататься на мощном электросамокате нельзя

Как сообщает 29 сентября «Коммерсантъ» , ведомство дало ответ члену рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григорию Шухману, который просил разъяснений. Электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт считается мопедом, то есть механическим транспортным средством, а значит, для управления им гражданин должен иметь права категории М. В случае нарушений ПДД к водителям мопедов и мощных самокатов могут применить санкции из главы 12 КоАП и из статьи 27.13 — эвакуировать транспорт на штрафстоянку.

Человек на электросамокате мощностью менее 250 Ватт считается пешеходом. Его нарушения ПДД наказываются по «пешеходной» статье 12.30 КоАП, максимальный штраф — 1,5 тысячи рублей, отметили в полиции.

В новом проекте изменений в ПДД, подготовленном Минтрансом совместно с ГИБДД, для электросамокатов, сегвеев, моноколёс, роликовых коньков и скейтбордов введена новая категория — «Средство индивидуальной мобильности». Ездить на них по тротуарам можно будет со скоростью не выше 20 км/ч, в состоянии опьянения использовать их запретят.

Серьёзные ДТП с электросамокатами уже не редкость. В мае в Петербурге 7-летняя девочка попала в реанимацию после того, как её сбил несовершеннолетний парень на таком самокате. В ЦПКиО взрослым посетителям запретили пользоваться этим транспортом.