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14.09.2020 07:47
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В России подготовили поправки в ПДД. На самокатах запретят гонять и ездить пьяными

Масштабный проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) подготовил Минтранс совместно с ГИБДД. Новшеством станет выделение владельцев электросамокатов и сегвеев в отдельную категорию.

С содержанием документа 14 сентября ознакомился «Коммерсантъ». Как сообщает издание, поправки запретят стоянку и остановку на островках безопасности. Зона действия знака «Стоянка запрещена» будет длиться до следующего перекрестка или конца населенного пункта в независимости от желтой линии под ним.

Поправки также отрегулируют и тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 процентов до 70. Тонировка других стекол не нормируется.

В автомобиле, продолжает газета, можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, параметры которых не регулируются конкретным ГОСТ.

Поправки вводят новую категорию «Средство индивидуальной мобильности», к которой отнесут электросамокаты, сегвеи, моноколеса и даже роликовые коньки и скейтборды. Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках. Подросткам до 14 лет можно кататься в этих местах в одиночку. После достижения четырнадцатилетнего возраста владельцам разрешат пользоваться велополосами и тротуарами, а если они отсутствуют, то ехать по обочине в том случае, если у средства индивидуальной мобильности есть тормоза, фонарь и катафоты. Ездить на таком транспорте по тротуарам можно будет со скоростью не выше 20 километров в час.

Отдельно отмечается, что на указанных выше средствах запретят ездить в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас с документом проводят регламентные процедуры, после чего он поступит в правительство.

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Комментарии (1)

Алла_5e4ce27e5238a
Не надо вообще им на полосу для авто. И трезвым, и с катафотом , и 20км/ч. Ну это же безумие сейчас какое то эти подростки на проезжей части.
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