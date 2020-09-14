В России подготовили поправки в ПДД. На самокатах запретят гонять и ездить пьяными
Масштабный проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) подготовил Минтранс совместно с ГИБДД. Новшеством станет выделение владельцев электросамокатов и сегвеев в отдельную категорию.
С содержанием документа 14 сентября ознакомился «Коммерсантъ». Как сообщает издание, поправки запретят стоянку и остановку на островках безопасности. Зона действия знака «Стоянка запрещена» будет длиться до следующего перекрестка или конца населенного пункта в независимости от желтой линии под ним.
Поправки также отрегулируют и тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 процентов до 70. Тонировка других стекол не нормируется.
В автомобиле, продолжает газета, можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, параметры которых не регулируются конкретным ГОСТ.
Поправки вводят новую категорию «Средство индивидуальной мобильности», к которой отнесут электросамокаты, сегвеи, моноколеса и даже роликовые коньки и скейтборды. Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках. Подросткам до 14 лет можно кататься в этих местах в одиночку. После достижения четырнадцатилетнего возраста владельцам разрешат пользоваться велополосами и тротуарами, а если они отсутствуют, то ехать по обочине в том случае, если у средства индивидуальной мобильности есть тормоза, фонарь и катафоты. Ездить на таком транспорте по тротуарам можно будет со скоростью не выше 20 километров в час.
Отдельно отмечается, что на указанных выше средствах запретят ездить в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас с документом проводят регламентные процедуры, после чего он поступит в правительство.