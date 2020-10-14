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14.10.2020 15:32
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«Как будто вставил «Оно» в первые пять минут Бонда». Режиссёр «Не время умирать» откроет фильм нестандартной сценой

Вступительная часть нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» нарушит сложившийся канон: сцена будет представлена в виде флешбэка, в ней не будет главного героя-агента, зато появится злодей, который убьёт родителей будущей девушки Бонда — Мадлен Свон — и погонится за ней самой. Новые подробности предстоящей картины режиссёр ленты Кэри Фукунага рассказал The Wall Street Journal.

«Какой-то клоун гоняется за ребенком по дому. Да, я как будто вставил «Оно» в первые пять минут Бонда», — поделился Фукунага.

Сравнение с клоуном Пеннивайзом из романа Стивена Кинга появилось, потому что в открывающей сцене фильма на злодее будет надета белая маска японского традиционного театра Но. Сам эпизод, по утверждению режиссера, можно описать как «медленный, захватывающий, с субтитрами на французском».

Из-за пандемии коронавируса 25-й фильм о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли сменил дату релиза: он выйдет 2 апреля 2021 года, а не в ноябре 2020-го. Заглавную песню для ленты исполнила певица Билли Айлиш. В начале октября она выложила клип, в котором появляется она сама и кадры из предстоящей картины.

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