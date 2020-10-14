«Как будто вставил «Оно» в первые пять минут Бонда». Режиссёр «Не время умирать» откроет фильм нестандартной сценой

Вступительная часть нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» нарушит сложившийся канон: сцена будет представлена в виде флешбэка, в ней не будет главного героя-агента, зато появится злодей, который убьёт родителей будущей девушки Бонда — Мадлен Свон — и погонится за ней самой. Новые подробности предстоящей картины режиссёр ленты Кэри Фукунага рассказал The Wall Street Journal.



«Какой-то клоун гоняется за ребенком по дому. Да, я как будто вставил «Оно» в первые пять минут Бонда», — поделился Фукунага.

