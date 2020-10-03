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03.10.2020 11:47
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Новый Джеймс Бонд не выйдет в ноябре. Названа новая дата премьеры

25-й фильм о Джеймсе Бонде сменил дату премьеры. Как объявлено в официальном твиттере серии фильмов об агенте 007, теперь ее нужно ждать аж 2 апреля 2021 года. Это на четыре с лишним месяца позже, чем ждали поклонники, и спустя год после изначально запланированной даты.

Фильм «Не время умирать» заявлен как последний, где главную роль играет Дэниел Крейг. Заглавную песню исполнила Билли Айлиш, и на днях певица выложила клип, в котором появляется и она сама, и кадры из предстоящей картины.

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