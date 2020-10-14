Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal сообщает о переброске в зону боевых действий в Нагорном Карабахе сотен сирийских боевиков.

«Сотни бойцов из сирийских боевиков в союзе с Турцией вступили в борьбу между Азербайджаном и Арменией из-за спорного анклава Нагорный Карабах. Сотни других готовятся к отправке», — сообщает вашингтонское издание в среду, 14 октября.

Издание ссылается на анонимные источники, знакомые с ситуацией. По их данным, боевиков перебрасывают в Карабах с середины сентября группами до 100 человек. При этом несколько десятков боевиков покинули зону конфликта из-за ожесточенных боев, а жертвы среди наёмников, которым платят до 2000 долларов в месяц, быстро растут. Якобы около 200 наёмников просят эвакуации.



В начале октября о вовлечении в карабахский конфликт боевиков из Сирии заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», — цитировало РИА Новости французского лидера 1 октября.

3 октября Грузия опровергла сообщения о предоставлении «зелёного коридора» боевикам.

6 октября о переброске боевиков для поддержки Азербайджана заявил президент Сирии Башар Асад.

«Мы определенно можем это подтвердить, но не потому, что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», — сказал Асад российскому госагентству.

В тот же день стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил «озабоченность» сообщениями об исламистах в разговоре с коллегой из Анкары, главой Минобороны Турецкой Республики Хулуси Акару. Турецкое агентство «Анадолу» тогда же сообщало, что «Акар в разговоре с Шойгу повторил, что Армения должна покинуть оккупированные земли», — отмечал «Интерфакс».

«По имеющейся в СВР (служба внешней разведки РФ. — Прим. ред.) информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, «Джабхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ террористическая организация. — Прим. ред.), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне», — приводил свои данные 6 октября глава СВР Сергей Нарышкин.

10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев «категорически» опроверг сообщения о сирийских боевиках, воюющих на стороне Баку.

«Я категорически это опровергаю. До сих пор мне не представлено ни одного документа, подтверждающего такую информацию. Пусть мне (…) представят разведданные. После наличия такой информации они (французская и российская сторона. — Прим. ред.) связались с нашими разведорганами. Никаких доказательств не было предоставлено. Если есть доказательства, то почему их нет в газетах, телеканалах? Покажите мне. Доказательств нет», — цитировал Алиева «Интерфакс-Азербайджан» в минувшую субботу.

