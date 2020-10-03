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03.10.2020 14:57
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Грузия опровергла данные о пропуске сирийских боевиков в Азербайджан

Информация о том, что сирийские боевики якобы перебираются из Турции в Азербайджан через территорию Грузии, не соответствует действительности и нацелена на усиление напряженности в регионе, сообщил 3 октября глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.

«В социальных СМИ распространилась дезинформация в связи с тем, что якобы с турецкой территории через территорию Грузии в направлении Азербайджана перебираются участники неформальных вооруженных формирований Сирии… Это ложь, направленная на эскалацию ситуации и усиление напряженности в регионе», — цитирует Лилуашвили РИА Новости.

По его словам, в СМИ также слышны призывы перекрыть автомобильную магистраль в Азербайджан.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Подробнее о том, как прошел шестой день конфликта, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Савва Морозов
Лишь бы Россия не влезала - пусть эуропа сама хавает с горсткой.
hal9000
Так через спутник все видно..
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