Грузия опровергла данные о пропуске сирийских боевиков в Азербайджан

Информация о том, что сирийские боевики якобы перебираются из Турции в Азербайджан через территорию Грузии, не соответствует действительности и нацелена на усиление напряженности в регионе, сообщил 3 октября глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.

«В социальных СМИ распространилась дезинформация в связи с тем, что якобы с турецкой территории через территорию Грузии в направлении Азербайджана перебираются участники неформальных вооруженных формирований Сирии… Это ложь, направленная на эскалацию ситуации и усиление напряженности в регионе», — цитирует Лилуашвили РИА Новости.