Грузия опровергла данные о пропуске сирийских боевиков в Азербайджан

Информация о том, что сирийские боевики якобы перебираются из Турции в Азербайджан через территорию Грузии, не соответствует действительности и нацелена на усиление напряженности в регионе, сообщил 3 октября глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.
«В социальных СМИ распространилась дезинформация в связи с тем, что якобы с турецкой территории через территорию Грузии в направлении Азербайджана перебираются участники неформальных вооруженных формирований Сирии… Это ложь, направленная на эскалацию ситуации и усиление напряженности в регионе», — цитирует Лилуашвили РИА Новости.
По его словам, в СМИ также слышны призывы перекрыть автомобильную магистраль в Азербайджан.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.
Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Подробнее о том, как прошел шестой день конфликта, читайте в материале «Фонтанки».