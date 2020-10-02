Минобороны Азербайджана выложило сразу несколько видео сегодняшних атак по силам противника.

С самого утра 2 октября стороны конфликта в Нагорном Карабахе отчитались о ночных боях, тем самым дав понять, что боевые действия будут продолжаться.

Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной республики Нагорный Карабах продолжается уже почти неделю, несмотря на опубликованное накануне обращение президентов России, США и Франции.

Армянская сторона настаивала , что азербайджанские военные наносили удары по населенным пунктам. Так, из реактивной системы залпового огня «Смерч» был нанесен удар по Гадруту и столице непризнанной республики. «В Степанакерте есть много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые. Пострадала Спасательная служба», — уточнил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Под огнем около столицы Карабаха оказалась и российская певица Юлия Чичерина. Ранений она не получила.

Кроме того, РИА Новости сообщает, что микроавтобус с российскими журналистами, в частности программы «Время покажет», попал под артобстрел в Карабахе. Пострадавших среди журналистов нет.



Армянские военные, в свою очередь, сообщили о «регулярных атаках на живую силу, технику и базы противника».