Карабах, день 6-й: Чичерина под обстрелом, азербайджанский удар по Степанакерту, Турция не хочет мира
Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной республики Нагорный Карабах продолжается уже почти неделю, несмотря на опубликованное накануне обращение президентов России, США и Франции.
С самого утра 2 октября стороны конфликта в Нагорном Карабахе отчитались о ночных боях, тем самым дав понять, что боевые действия будут продолжаться.
Минобороны Азербайджана выложило сразу несколько видео сегодняшних атак по силам противника.
Армянская сторона настаивала, что азербайджанские военные наносили удары по населенным пунктам. Так, из реактивной системы залпового огня «Смерч» был нанесен удар по Гадруту и столице непризнанной республики. «В Степанакерте есть много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые. Пострадала Спасательная служба», — уточнил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Под огнем около столицы Карабаха оказалась и российская певица Юлия Чичерина. Ранений она не получила.
Кроме того, РИА Новости сообщает, что микроавтобус с российскими журналистами, в частности программы «Время покажет», попал под артобстрел в Карабахе. Пострадавших среди журналистов нет.
Армянские военные, в свою очередь, сообщили о «регулярных атаках на живую силу, технику и базы противника».
Азербайджан также обвинил противников в ударе по своему населенному пункту.
Ереван сегодня заявил о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. При этом в Армении осудили действия Турции и Азербайджана. Премьер Никол Пашинян призвал Запад пересмотреть сотрудничество с Анкарой, в частности соглашения о продаже оружия. Ереван вызвал посла Израиля для консультаций из-за возможных поставок оружия Баку. Военное ведомство Армении сообщило, что противник наносит удары израильскими баллистическими ракетами LORA. Армянский премьер позвонил российскому президенту, чтобы обсудить вовлеченность в конфликт иностранных боевиков.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с экстренным обращением, в котором выразил надежду на продолжение наступления армии Азербайджана и полного освобождения территории Карабаха.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.