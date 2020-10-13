«Меткий» водитель «Поло» на Октябрьской набережной вынудил горожан любоваться закатом
После ДТП на Октябрьской набережной автомобилисты остались без света. Некоторое время фонари заменяла вечерняя заря.
Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 13 октября в районе дома 36 по набережной «Фольксваген Поло» сбил столб, на котором закреплены светофоры. «Похоже, из-за него по всей набережной фонари вырубились», — отмечают горожане в комментариях.
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что в 18:20 на место прибыла бригада СПб ГБУ «Ленсвет». К 19:05 рабочие демонтировали повреждённые сети и опору. Новые воздушные линии пока проложены в обход сбитого столба, работа уличного освещения восстановлена. В светлое время суток будет установлена новая осветительная опора.