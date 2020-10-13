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13.10.2020 20:39
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«Меткий» водитель «Поло» на Октябрьской набережной вынудил горожан любоваться закатом

После ДТП на Октябрьской набережной автомобилисты остались без света. Некоторое время фонари заменяла вечерняя заря.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 13 октября в районе дома 36 по набережной «Фольксваген Поло» сбил столб, на котором закреплены светофоры. «Похоже, из-за него по всей набережной фонари вырубились», — отмечают горожане в комментариях.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что в 18:20 на место прибыла бригада СПб ГБУ «Ленсвет». К 19:05 рабочие демонтировали повреждённые сети и опору. Новые воздушные линии пока проложены в обход сбитого столба, работа уличного освещения восстановлена. В светлое время суток будет установлена новая осветительная опора.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

hal9000
А что за тросс болтается практически у всех Поло на днище...это ручник чтоли?
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