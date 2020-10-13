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13.10.2020 16:10
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Минздрав о вакцине «Спутник V», еще не прошедшей все стадии испытаний: Заразиться ковидом после прививки нельзя

Эксперт Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина однозначно заявила, что заразиться коронавирусом после прививки вакцины «Спутник V» невозможно.

Драпкина 13 октября ответила на вопрос, который, по ее словам, задают «очень часто». Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины была однозначна: «Конечно, заразиться нельзя». Эксперт также добавила, что антитела после вакцинации появляются в разном титре.

После того, как вакцина была зарегистрирована, «Фонтанка» изучила отчет ее разработчиков — центра Гамалеи. Среди прочего было сказано: «Защитный титр в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились».

Вакцина построена на так называемом векторном методе. Некоторые считают его бесполезным. «Спутник V» все еще не прошел третью стадию клинических испытаний.

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Комментарии (8)

Danik
И че раздаем вакцину кому не попадя? Почему не делаем прививки своим людям? Местному населению. Или опять бизднес даже на этом и ничего личного. По чубайсу деньги не пахнут!
michailPotapov
Так чего сиси мять - бюджетникам вакцинку сделайте
Alexey Petrov
только лопухи ведутся на такую лабуду

а все здравомыслящие люди знают что коронавирусов не существует

А придумало и инсценировало всё это наше правительство для того чтобы облапошить лопухов
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