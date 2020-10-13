Минздрав о вакцине «Спутник V», еще не прошедшей все стадии испытаний: Заразиться ковидом после прививки нельзя

Драпкина 13 октября ответила на вопрос, который, по ее словам, задают «очень часто». Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины была однозначна: «Конечно, заразиться нельзя». Эксперт также добавила, что антитела после вакцинации появляются в разном титре.

После того, как вакцина была зарегистрирована, «Фонтанка» изучила отчет ее разработчиков — центра Гамалеи. Среди прочего было сказано: «Защитный титр в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились».

Вакцина построена на так называемом векторном методе. Некоторые считают его бесполезным. «Спутник V» все еще не прошел третью стадию клинических испытаний.