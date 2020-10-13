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13.10.2020 12:07
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«Коронавирус становится все более коварным». В Центре Гамалеи рассказали о подавлении собственного иммунитета организмом у переболевших COVID-19

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказали, что у 10–15 % тяжело переболевших появляются антитела к защитному белку интерферону.

«Коронавирус становится все более коварным, так как вырабатывает у 10–15 % переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону», — цитирует 13 октября Александра Гинцбурга РИА Новости.

У таких людей организм подавляет собственный иммунитет. Гинцбург также прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID-19, который произошел в Голландии. Он предположил, что при первичном заражении могут появиться антитела, которые затем «усилиливают эффект».

По его словам, рост числа заболевших коронавирусом в России вызван «подъемом эпидпроцесса».

С начала пандемии в России выявили уже 1 326 178 случаев COVID-19, сегодня количество новых заболевших вновь поставило антирекорд.

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Комментарии (6)

12891020
Поздравляю, новый ВИЧ подогнали.
Raker
Вот только пациентка из Голландии была несколько возрастная.

"По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы."
你好你好
Модификация страшилки? Ковид это походу, как СПИД, только передаётся воздушно-капельным путём. Ух!
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