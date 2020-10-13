«Коронавирус становится все более коварным». В Центре Гамалеи рассказали о подавлении собственного иммунитета организмом у переболевших COVID-19

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказали, что у 10–15 % тяжело переболевших появляются антитела к защитному белку интерферону.



«Коронавирус становится все более коварным, так как вырабатывает у 10–15 % переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону», — цитирует 13 октября Александра Гинцбурга РИА Новости.



У таких людей организм подавляет собственный иммунитет. Гинцбург также прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID-19, который произошел в Голландии. Он предположил, что при первичном заражении могут появиться антитела, которые затем «усилиливают эффект».

