«Коронавирус становится все более коварным». В Центре Гамалеи рассказали о подавлении собственного иммунитета организмом у переболевших COVID-19
В Центре эпидемиологии и микробиологии имени
«Коронавирус становится все более коварным, так как вырабатывает у
У таких людей организм подавляет собственный иммунитет. Гинцбург также прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID-19, который произошел в Голландии. Он предположил, что при первичном заражении могут появиться антитела, которые затем «усилиливают эффект».
По его словам, рост числа заболевших коронавирусом в России вызван «подъемом эпидпроцесса».
С начала пандемии в России выявили уже 1 326 178 случаев COVID-19, сегодня количество новых заболевших вновь поставило антирекорд.