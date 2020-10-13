Предполагаемых преступников 13 октября показала пресс-служба ГУ МВД региона. Молодым людям от 31 года до 39 лет, все они местные, двое с уголовным прошлым. Их задержали три дня назад , заподозрив в причастности к автоподставе на Софийской улице. Тогда задействованы были «Фольксваген Тигуан» и «Шевроле Ланос», а жертвой стал 70-летний пенсионер на «Ленд Ровере». После имитации ДТП ему показали разбитое зеркало и требовали поторопиться — у помощника владельца сети «Окей» нет времени ждать дорожную полицию. Сговорились на 70 тысячах.

Задержанные за автоподставу на Софийской улице петербуржцы могут быть причастны еще минимум к семи аналогичным эпизодам. Зеркало заднего вида они разбивали камнем или батарейкой.

По мнению полиции, подставщики также использовали «Ауди», некоторые машины они брали в аренду. Сейчас считается, что они причастны как минимум к семи эпизодам начиная еще с 2018 года. Жертвы — только мужчины и ближе к пенсионному возрасту, при этом за рулем какого автомобиля был обманутый — для них разницы не было. Зеркало на самом деле разбивали камнем или батарейкой.

При задержании двое из них сказали, что не знают, чем вызвано внимание к их персонам. Третий сообщил, что никакими автоподставами не занимается и вообще он сварщик, четвертый в полуулыбке поведал, что он задержан за «неприятные вещи».

Если читатели «Фонтанки» узнали кого-то из этих мужчин и с ними случались такие «неприятные вещи», звонить просят 02 или 112.