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10.10.2020 12:24
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Группа автоподставщиков задержана в Петербурге. Представление устраивали от имени владельца известного маркета

Четырёх мужчин, разыгравших представление на дороге ради 70 тысяч рублей, задержала полиция Петербурга. Судя по найденному при обыске, эпизод не единственный.

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, в полдень накануне правоохранители пришли на Софийскую улицу, 55, к подозреваемым в создании преступной группы, занимающейся автоподставми. По версии следствия, 21 сентября 39-летний житель Кудрово распределил роли между товарищами, сам преобразился в собственника сети магазинов «Окей», сел в салон «Шевроле Ланоса» и велел искать потенциальную жертву. На проезжей части злоумышленники начали мешать проезду «Фольксвагена Тигуана», инициировали повреждение зеркала, сообщили водителю, что для его же блага лучше прямо сейчас решить вопрос без участия сотрудников ГИБДД, и назвали сумму. Петербуржец согласился и передал 70 тысяч рублей, специально съездив за ними домой. После обратился в полицию.

По факту произошедшего правоохранители Фрунзенского района возбудили уголовное дело. Из квартир у лжебизнесмена и его выдуманных помощников изъяли 10 мобильников и 4 сим-карты, технику, 132 тысячи рублей и комплект государственных номерных знаков. Сейчас устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

W Bons
Джеф Питерс из Ланоса как персональный магнит
AGP
Отобрать права у тигуановладельца, как купившего справку медкомиссии: психиатра, судя по истории с "Ланосом" точно купил. Дебил.
vic_5e4cd1938d1a8
Наверняка, журналист перепутал марку авто.
Если, это, действительно, Шевроле Ланос, то заметки достоин не только автоподставщик, но в первую очередь, потерпевший.
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