Матчи «Зенита» в Евролиге отменяются из-за коронавируса в клубе. «Мы хотим играть, но вшестером это невозможно»

Два матча петербургского баскетбольного «Зенита» в Евролиге — третьего и четвертого тура — не состоятся из-за коронавируса в клубе. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее стало известно о том, что в составе команды болеют восемь игроков и главный тренер.



«Мы хотим играть, но вшестером это невозможно. Конечно, можно было бы постараться собрать на выезд необходимый минимум из 8 игроков, дополнив к пока еще здоровым баскетболистам основы нашу молодежь, но я считаю, что мы просто не имеем права так делать. Во-первых, мы каждый день получаем все новые случаи заражения, и нет гарантии, что кто-то из них не заболеет. А это значит, что прямо на месте мы можем в итоге так и не набрать необходимый минимум. Во-вторых, в случае выявления положительного теста нам придется оставить заболевшего на 2 недели в Испании», — заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» генеральный директор петербургского клуба Александр Церковный.

