РАН исключила полигон из причин загрязнения на Камчатке. Учёные считают, что животных сгубили водоросли Gymnodinium
Превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам в пробах, взятых на Козельском полигоне и в ближайших водоёмах, не обнаружено. Об этом 12 октября сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.
Озеров отметил, что мониторинг не показал существенных выбросов с могильника.
«Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», — отметил он.
Тем не менее глава региона Владимир Солодов пообещал представителям Greenpeace, что захоронения отходов рекультивируют.
Руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков указал, что причиной загрязнения не мог стать и Радыгинский полигон, так как «там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества».
Вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил «РИА Новости», что загрязнение на Камчатке вызвано не техногенными причинами, а цветением микроводорослей.
«Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium — они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно — именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных», — сказал ученый.
В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, возможно, превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося рассказал глава региона Владимир Солодов.