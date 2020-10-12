РАН исключила полигон из причин загрязнения на Камчатке. Учёные считают, что животных сгубили водоросли Gymnodinium

Превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам в пробах, взятых на Козельском полигоне и в ближайших водоёмах, не обнаружено. Об этом 12 октября сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.



Озеров отметил, что мониторинг не показал существенных выбросов с могильника.



«Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», — отметил он.

