Авария на кольцевой автодороге Петербурга наглядно продемонстрировала опасность больших скоростей на мокрой дороге. К счастью, она обошлась без серьезных последствий.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 11:47 12 октября на внутреннем кольце КАД между вертолетным центром «Хели-Драйв» и развязкой с Таллинским шоссе столкнулись автомобили Land Rover и ВАЗ-2109.

На записи с видеорегистратора видно, что внедорожник, следовавший по крайнему левому ряду, занесло, повело вправо, и он догнал ехавшую через ряд от него «девятку». После этого «Ленд Ровер» врезался в правый отбойник, а «Ладу» закрутило на дороге, но в конце концов водитель сумел поймать и остановить машину.