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12.10.2020 15:11
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Дама на Land Rover пригласила мужчину на «Ладе» на «белый танец» на КАД

Скриншот видео с&nbsp;<a class="Post__copyrightLink _" href="https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmegapolisonline.ru%2Fna-yuge-kad-lend-rover-priglasil-devyatku-na-belyj-vals%2F" target="_blank">megapolisonline.ru</a>
Скриншот видео с megapolisonline.ru

Авария на кольцевой автодороге Петербурга наглядно продемонстрировала опасность больших скоростей на мокрой дороге. К счастью, она обошлась без серьезных последствий.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 11:47 12 октября на внутреннем кольце КАД между вертолетным центром «Хели-Драйв» и развязкой с Таллинским шоссе столкнулись автомобили Land Rover и ВАЗ-2109.

На записи с видеорегистратора видно, что внедорожник, следовавший по крайнему левому ряду, занесло, повело вправо, и он догнал ехавшую через ряд от него «девятку». После этого «Ленд Ровер» врезался в правый отбойник, а «Ладу» закрутило на дороге, но в конце концов водитель сумел поймать и остановить машину.

«За рулем внедорожника была женщина, вместе с ней в машине ехал ребенок, а «девяткой» управлял водитель-мужчина. Никто из них не пострадал», — пишет очевидец.

Скриншот видео с&nbsp;<a class="Post__copyrightLink _" href="https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmegapolisonline.ru%2Fna-yuge-kad-lend-rover-priglasil-devyatku-na-belyj-vals%2F" target="_blank">megapolisonline.ru</a>
Скриншот видео с megapolisonline.ru

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Комментарии (2)

Maiok
Аквапланирование... В крайней полосе хорошая колея с водой. В дождь там не еду никогда.
261217951
Бабы за рулём.
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