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12.10.2020 14:08
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Онкологические излишки. Медсестра областного диспансера призналась в хищении дорогих препаратов

Задержанная по делу онкологов медсестра Ленинградского областного диспансера Оксана Савельева признала участие в хищении химиопрепаратов. Ее пациенты могли не получать терапию в полном объеме.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 12 октября Куйбышевский райсуд избрал Савельевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом просило следствие ГУ МВД.

Савельевой запретили появляться на работе в Ленинградском областном онкологическом диспансере и еще пяти учреждениях того же профиля, откуда в течение полутора лет, по версии следствия, сотрудники похищали дорогостоящие препараты. Другие ограничения Савельевой — не пользоваться сетью Интернет и не общаться со свидетелями и подозреваемыми.

Савельева дала признательные показания, в том числе на двух подозреваемых — Шаршина и Присяжнюк. В следствии полагают, что похищенные лекарства — это излишки, которые образовались при неполном лечении онкобольных.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК «Кража». Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей. Период предполагаемых хищений — с апреля 2019 года по октябрь 2020-го. Организаторами схемы следствие считает шесть человек, их подручными в медицинских организациях — десять сотрудников. В числе якобы похищенных препаратов — «Абраксан», «Авегра», «Йонделис», «Блинцито», «Лейкостим», «Рапамун», «Вайдаза», «Ноксафил», «Актемра».

Накануне под домашний арест отправили первого фигуранта дела онкологов — медсестру Городского онкодиспансера Елену Сергейчик.

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Комментарии (15)

261217951
Стрелочница
Агроном аэродрома
Главное - главрвач не пострадал..
gencon
Виновата коррупция. На пальцах: в институтах власти сидят теоретики, то есть все нормативы берутся из статистики, которая, как и уровень зарплаты среднего класса, настолько теоретическая, что не имеет ни какой связи с реальностью. С этими препаратами, суть скорее всего в том, что сначала ЦЕЛЕВОЕ лекарство проходит все круги адской бюрократии, и когда оно поступает в аптеки, - 30% пациентов уже "отсутствуют.". Видимо, излишки, на законных основаниях быстро предложить следующим по очереди нуждающимся, не предоставляется возможным, и проще их сгноить, чем пройти процедуры за ново. С этим и столкнулись медики, которые решили помочь больным, где работа государства - только для галочки. Это касается всех аспектов жизни россиян - от установки светофора, до проведения газа в каждый дом. Нет ни того, ни другого во время. Никогда.
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