Онкологические излишки. Медсестра областного диспансера призналась в хищении дорогих препаратов

Савельевой запретили появляться на работе в Ленинградском областном онкологическом диспансере и еще пяти учреждениях того же профиля, откуда в течение полутора лет, по версии следствия, сотрудники похищали дорогостоящие препараты. Другие ограничения Савельевой — не пользоваться сетью Интернет и не общаться со свидетелями и подозреваемыми.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 12 октября Куйбышевский райсуд избрал Савельевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом просило следствие ГУ МВД.

Задержанная по делу онкологов медсестра Ленинградского областного диспансера Оксана Савельева признала участие в хищении химиопрепаратов. Ее пациенты могли не получать терапию в полном объеме.

Савельева дала признательные показания, в том числе на двух подозреваемых — Шаршина и Присяжнюк. В следствии полагают, что похищенные лекарства — это излишки, которые образовались при неполном лечении онкобольных.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК «Кража». Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей. Период предполагаемых хищений — с апреля 2019 года по октябрь 2020-го. Организаторами схемы следствие считает шесть человек, их подручными в медицинских организациях — десять сотрудников. В числе якобы похищенных препаратов — «Абраксан», «Авегра», «Йонделис», «Блинцито», «Лейкостим», «Рапамун», «Вайдаза», «Ноксафил», «Актемра».

Накануне под домашний арест отправили первого фигуранта дела онкологов — медсестру Городского онкодиспансера Елену Сергейчик.