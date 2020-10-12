На петербургских дорогах ловили нетрезвых нарушителей. Проверка закончилась десятками уголовных дел
Петербургские полицейские две ночи подряд ловили тех, кто пренебрег правилами и подверг опасности себя, участников дорожного движения и пешеходов. Речь идет об автомобилистах, которые после крепких напитков или наркотических средств решили сесть за руль.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 12 октября, профилактический рейд прошел в минувшие выходные. После заката солнца специалисты вышли на дороги в нескольких городских и областных районах, среди них — десятки экипажей ДПС, наряды патрульно-постовой службы полиции, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, бойцы отряда спецназначения «Гром». Как это было — в видеозаписи от полицейского главка.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Проверку прошли 2,5 тысячи автомобилистов, 165 из которых, как выяснилось, находились в разной степени алкогольного опьянения. При этом 17 водителей уже привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, в отношении них возбуждены уголовные дела по 264.1 статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Еще один полицейский рейд прошел в минувшие выходные в Адмиралтейском районе Петербурга. Сотрудники полиции пришли с проверкой в бары и ночные клубы. Чем она закончилась — читайте на «Фонтанке».