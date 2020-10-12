Петербургские полицейские две ночи подряд ловили тех, кто пренебрег правилами и подверг опасности себя, участников дорожного движения и пешеходов. Речь идет об автомобилистах, которые после крепких напитков или наркотических средств решили сесть за руль.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 12 октября, профилактический рейд прошел в минувшие выходные. После заката солнца специалисты вышли на дороги в нескольких городских и областных районах, среди них — десятки экипажей ДПС, наряды патрульно-постовой службы полиции, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, бойцы отряда спецназначения «Гром». Как это было — в видеозаписи от полицейского главка.