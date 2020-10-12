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12.10.2020 14:04
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На петербургских дорогах ловили нетрезвых нарушителей. Проверка закончилась десятками уголовных дел

Петербургские полицейские две ночи подряд ловили тех, кто пренебрег правилами и подверг опасности себя, участников дорожного движения и пешеходов. Речь идет об автомобилистах, которые после крепких напитков или наркотических средств решили сесть за руль.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 12 октября, профилактический рейд прошел в минувшие выходные. После заката солнца специалисты вышли на дороги в нескольких городских и областных районах, среди них — десятки экипажей ДПС, наряды патрульно-постовой службы полиции, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, бойцы отряда спецназначения «Гром». Как это было — в видеозаписи от полицейского главка.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Проверку прошли 2,5 тысячи автомобилистов, 165 из которых, как выяснилось, находились в разной степени алкогольного опьянения. При этом 17 водителей уже привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, в отношении них возбуждены уголовные дела по 264.1 статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Еще один полицейский рейд прошел в минувшие выходные в Адмиралтейском районе Петербурга. Сотрудники полиции пришли с проверкой в бары и ночные клубы. Чем она закончилась — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

261217951
Алкашей и наркоманов сейчас очень много за рулём. Почаще бы такие рейды.
VladimirPu
Ах вот почему они на другие вызовы не приезжали, пьяных они ловили. На Стародеревенской ночью каршеринг с малолетками вылетел на остановку трамвайную пролетев по рельсам метров 150, если бы не бетонные плиты закрывающие люки так бы дальше и уехал, но пробил все что можно, тачку бросили и убежали. ГИБДД не приезжало!!! я вызвал в 0:05.
gencon
Причина пьянства - узаконенная фальсификация на выборах и коррупция. Рядовой россиянин считает себя не гражданином порядочного социума, который заботится о справедоивом распределении ресурсов и "закон един для всех", а нормой "кто сильнее, тот и прав". После принятия спиртного - море по колено, и уже не так страшно жить. В Европе русские вполне себе соблюдают правила дорожного движения во всех его аспектах. В мошеннической и воровской среде - ни какие штрафы не исправят ситуацию.
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