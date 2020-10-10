Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона 10 октября, сотрудники районного управления проверяли ночные заведения. Нарушений множество, в основном вопросы к правилам продажи алкоголя, но нашлись вещества и покрепче. Например, в заведении на Гороховой улице изъяли баллон с закисью азота и шарики. К чему может привести вдыхание газа, на своем примере показал Мурад Касымов, которого «просто отключило», и он на Невском на автомобиле раздавил несколько человек. Молодой человек в колонии . Найденное на Гороховой пока отправили на экспертизу, но состав видится уголовный.

Рейд по барам и клубам прошел минувшей ночью в Адмиралтейском районе Петербурга. Нарушения стандартные, но их масса.

На Конногвардейском бульваре выворачивать карманы пришлось клиентам. У шести человек полиция нашла пакетики с белым порошком. Их доставили в полицию с материалами о незаконном обороте наркотиков.



Накануне рейд прошел в том же районе, но по чердакам, мини-отелям и так называемым «резиновым» квартирам. В отделы увезли 15 иностранцев.

