FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10.10.2020 18:27
0
Печать

Вслед за хостелами и резиновыми квартирами адмиралтейская полиция пошла по клубам. Нашли шарики и наркотики

Рейд по барам и клубам прошел минувшей ночью в Адмиралтейском районе Петербурга. Нарушения стандартные, но их масса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона 10 октября, сотрудники районного управления проверяли ночные заведения. Нарушений множество, в основном вопросы к правилам продажи алкоголя, но нашлись вещества и покрепче. Например, в заведении на Гороховой улице изъяли баллон с закисью азота и шарики. К чему может привести вдыхание газа, на своем примере показал Мурад Касымов, которого «просто отключило», и он на Невском на автомобиле раздавил несколько человек. Молодой человек в колонии. Найденное на Гороховой пока отправили на экспертизу, но состав видится уголовный.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

На Конногвардейском бульваре выворачивать карманы пришлось клиентам. У шести человек полиция нашла пакетики с белым порошком. Их доставили в полицию с материалами о незаконном обороте наркотиков.

Накануне рейд прошел в том же районе, но по чердакам, мини-отелям и так называемым «резиновым» квартирам. В отделы увезли 15 иностранцев.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний