Вместо линз и телескопов. Город выкупит у ЛОМО два здания для нового отделения больницы Святителя Луки

Губернатор Беглов подписал постановление о выделении средств для покупки двух зданий на Чугунной улице, 46, — литеры Ж и В. Одно из них площадью 2973,7 кв. м, а второе — 39,1 кв. м, сообщает 12 октября администрация Петербурга.



Оба здания на данный момент находятся в собственности акционерного общества «ЛОМО», которое занимается производством и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов. При этом в последние 20 лет помещения там занимала частная скорая помощь Coris.

В них, по планам петербургских властей, должно будет разместиться круглосуточное отделение для оказания медицинской помощи в амбулаторной форме. При его перепрофилировании для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией там можно быстро развернуть 165 коек.

