Вместо линз и телескопов. Город выкупит у ЛОМО два здания для нового отделения больницы Святителя Луки
Губернатор Беглов подписал постановление о выделении средств для покупки двух зданий на Чугунной улице, 46, — литеры Ж и В. Одно из них площадью 2973,7 кв. м, а второе — 39,1 кв. м, сообщает 12 октября администрация Петербурга.
Оба здания на данный момент находятся в собственности акционерного общества «ЛОМО», которое занимается производством и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов. При этом в последние 20 лет помещения там занимала частная скорая помощь Coris.
В них, по планам петербургских властей, должно будет разместиться круглосуточное отделение для оказания медицинской помощи в амбулаторной форме. При его перепрофилировании для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией там можно быстро развернуть 165 коек.
«Стоимость зданий определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости и составляет 104 880 000,00 рублей, в том числе НДС 20% в размере 17 480 000,00 рублей», — сообщает пресс-служба администрации.
После приобретения здания будут закреплены на праве оперативного управления за Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки». В первую волну пандемии стационар работал с коронавирусными больными, а для обычных пациентов открылся 20 июля. В ближайшее время в связи с ростом коронавирусной статистики больницу опять планируют отдать под прием больных с COVID-19.