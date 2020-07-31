Смольный выгоняет с Чугунной частную скорую Coris. Главврач самостоятельно нашел новое помещение

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Смольного. Место Coris займет новый корпус больницы Святого Луки, основное здание стационара расположено неподалеку. «В корпусе разместят консультационное отделение, амбулаторно-стационарное отделение химиотерапии, а также перенесут в него отделения медицинской реабилитации, чтобы в основном корпусе развивать хирургическое направление, урологию и терапевтическое отделение», - сообщили в городском правительстве и отметили, что в случае необходимости корпус можно переоборудовать в ковидный стационар.

Что касается судьбы компании «Корис Ассистанс», то им Смольный предложил на выбор четыре варианта. Как рассказал «Фонтанке» глава компании Лев Авербах, это помещения на Ленинском проспекте и Народной улице, «совершенно убитые», некоторые из них расположены в жилых домах. Он отметил, что неплохой вариант им предложили на Большом Сампсониевском проспекте, но там практически отсутствует парковка. В итоге Авербах и его команда одно помещение на набережной Черной речки нашли самостоятельно, второе им помог найти арендодатель с Чугунной в лице ЛОМО. Скорее всего, так работа и будет организована, с двух адресов. Авербах отметил, что пока у них очень много вопросов и трудностей, но они надеются, что работу удастся выстроить так, чтобы рабочий процесс не останавливался.



В комитете по здравоохранению обещают содействовать в получении лицензий «в кратчайшие сроки». По словам Авербаха, главная заслуга Смольного на данный момент заключается в том, что «пока они не мешают».

