Любителей немного превышать скорость хотят вывести из категории злостных нарушителей

Проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает поправку, которая позволит водителям, привлеченным к ответственности за незначительные нарушения, не считаться «подвергнутыми наказанию». В результате этот статус снимут примерно с 50–60 миллионов нарушителей.

О том, что проект нового КоАП РФ предусматривает возможность «обнулить» штрафы за нарушение ПДД, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, который входит в рабочую группу по подготовке кодекса. Если водитель был привлечен к ответственности за нарушение, выявленное при помощи средств фото- и видеофиксации, и уплатил за него штраф, то он не будет считаться подвергнутым наказанию, и следующее аналогичное нарушение уже не будет рассматриваться как повторное, заявил он.

Сейчас водитель считается «подвергнутым наказанию» в течение года после уплаты штрафа, и повторное нарушение карается уже более серьезно. Например, штраф за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч выше на 1000 рублей, а повторный проезд на «красный» грозит лишением прав. Однако новая поправка, как уточняет 9 октября газета «КоммерсантЪ», будет касаться только случаев превышения скорости на 20–40 км/ч. Сегодня закон не предусматривает усиленное наказание за повторное небольшое превышение, но факт того, что водитель был подвергнут наказанию, в течение года является квалифицирующим признаком при вынесении решения о следующем наказании. То есть суд может учесть это превышение и в случае совершения более серьезного нарушения вынести более суровое наказание как «злостному нарушителю». По словам Вяткина, поправка согласована с МВД и призвана стимулировать граждан оплчивать штрафы быстрее, ведь водитель, имеющий даже сотни мелких штрафов, после их уплаты уже не будет считаться злостным нарушителем. Для суда он будет иметь тот же юридический статус, что и водитель без нарушений.