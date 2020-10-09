Новый КоАП не будет менять штрафы за нарушение ПДД

В новом Кодексе административных правонарушений дорожные штрафы останутся на прежнем уровне. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, члена рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП РФ Дмитрия Вяткина.

«Мы штрафы за нарушения правил дорожного движения решили оставить на прежнем уровне. Серьезной переработке нынешняя глава 12 (предусматривающая штрафы за нарушение ПДД), в проекте она 21-я, не будет подвергаться, потому что она работает достаточно хорошо, есть практика ее применения», — приводит агентство слова парламентария. Штрафы будут те же самые, подчеркнул он.

