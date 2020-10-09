Новый КоАП не будет менять штрафы за нарушение ПДД

В новом Кодексе административных правонарушений дорожные штрафы останутся на прежнем уровне. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, члена рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП РФ Дмитрия Вяткина.
«Мы штрафы за нарушения правил дорожного движения решили оставить на прежнем уровне. Серьезной переработке нынешняя глава 12 (предусматривающая штрафы за нарушение ПДД), в проекте она 21-я, не будет подвергаться, потому что она работает достаточно хорошо, есть практика ее применения», — приводит агентство слова парламентария. Штрафы будут те же самые, подчеркнул он.
Как отметил Вяткин, работа над новым КоАП ещё не закончена, финализировать проект планируется через несколько месяцев, так что едва ли его внесение в Госдуму придётся на осеннюю сессию.
30 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект нового КоАП, который, в частности, предусматривал увеличение минимального штрафа за превышение скорости в шесть раз, а также ужесточение санкций за ряд других нарушений, причем не только в части безопасности дорожного движения. Документ был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. После этого в Минюсте заявили, что работа на новой редакцией кодекса будет продолжена.