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09.10.2020 11:46
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В Невском районе директора «Пятерочки» оштрафовали за несоблюдение масочно-перчаточного режима как кассирами, так и покупателями

Невский районный суд Петербурга наказал директора магазина сети «Пятерочка» за то, что пока она была в отпуске, сотрудники носили маски на подбородке, а посетители ходили за покупками и вовсе без них.

Как сообщает 9 октября объединенная пресс-служба судов, в суд поступили документы проверки Роспотребнадзора, которая прошла в «Пятерочке» на Народной 5 сентября этого года. Сотрудники ведомства нашли в работе супермаркета многочисленные нарушения.

Из трех работающих на момент проверки кассиров у одного не было ни маски, ни перчаток. Два других кассира не использовали маски по назначению — нос и рот открыты, маска сдвинута на подбородок, а перчаток не было вовсе.

Большая часть покупателей «Пятерочки» также не соблюдала масочно-перчаточный режим.

«Воздух в магазине, как в торговом зале, так и в подсобных помещениях, не обрабатывается (отсутствуют очистители воздуха). В данном магазине отсутствуют дозаторы для обработки рук персонала, посетителей кожными антисептиками. Замеры температуры тела у сотрудников магазина перед началом рабочей смены не проводятся, средства измерения отсутствуют. График уборки (время) магазина отсутствует», — сообщает пресс-служба.

Директора магазина «Пятерочка» в суде рассказала, что на момент проверки находилась в очередном отпуске, а в настоящее время все нарушения устранены. Она же показала в суде, что 30 июля с сотрудниками был проведен инструктаж, а также предъявила листы температурного контроля работников, график уборки и дезинфекции магазина.

Тем не менее суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

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Комментарии (2)

Brevnault
В условиях "всеобщей повышенной готовности ко всему" законы можно не соблюдать. Так что, вполне себе "далёкая".
Sibir_5e4d67bbb7aea
Судья скажем так "недалёкая".. Не может быть наказан человек, когда он в отпуске или на больничном, там крайним должен быть И.О. или зам. ... Проходил и обжаловал это на личном опыте без проблем.
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