В Невском районе директора «Пятерочки» оштрафовали за несоблюдение масочно-перчаточного режима как кассирами, так и покупателями

Невский районный суд Петербурга наказал директора магазина сети «Пятерочка» за то, что пока она была в отпуске, сотрудники носили маски на подбородке, а посетители ходили за покупками и вовсе без них.



Как сообщает 9 октября объединенная пресс-служба судов, в суд поступили документы проверки Роспотребнадзора, которая прошла в «Пятерочке» на Народной 5 сентября этого года. Сотрудники ведомства нашли в работе супермаркета многочисленные нарушения.



Из трех работающих на момент проверки кассиров у одного не было ни маски, ни перчаток. Два других кассира не использовали маски по назначению — нос и рот открыты, маска сдвинута на подбородок, а перчаток не было вовсе.

