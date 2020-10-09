В Невском районе директора «Пятерочки» оштрафовали за несоблюдение масочно-перчаточного режима как кассирами, так и покупателями
Невский районный суд Петербурга наказал директора магазина сети «Пятерочка» за то, что пока она была в отпуске, сотрудники носили маски на подбородке, а посетители ходили за покупками и вовсе без них.
Как сообщает 9 октября объединенная пресс-служба судов, в суд поступили документы проверки Роспотребнадзора, которая прошла в «Пятерочке» на Народной 5 сентября этого года. Сотрудники ведомства нашли в работе супермаркета многочисленные нарушения.
Из трех работающих на момент проверки кассиров у одного не было ни маски, ни перчаток. Два других кассира не использовали маски по назначению — нос и рот открыты, маска сдвинута на подбородок, а перчаток не было вовсе.
Большая часть покупателей «Пятерочки» также не соблюдала масочно-перчаточный режим.
«Воздух в магазине, как в торговом зале, так и в подсобных помещениях, не обрабатывается (отсутствуют очистители воздуха). В данном магазине отсутствуют дозаторы для обработки рук персонала, посетителей кожными антисептиками. Замеры температуры тела у сотрудников магазина перед началом рабочей смены не проводятся, средства измерения отсутствуют. График уборки (время) магазина отсутствует», — сообщает пресс-служба.
Директора магазина «Пятерочка» в суде рассказала, что на момент проверки находилась в очередном отпуске, а в настоящее время все нарушения устранены. Она же показала в суде, что 30 июля с сотрудниками был проведен инструктаж, а также предъявила листы температурного контроля работников, график уборки и дезинфекции магазина.
Тем не менее суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.