В Смольном рассказали, как решат проблему с многочасовыми очередями из скорых у больниц

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что власти знают о проблеме очередей из скорых, и стараются её решить.



«Отчасти это, конечно, является следствием нашего желания сохранить максимально долго большее количество коек, которые предназначены для лечения некоронавирусной инфекции», — пояснил он 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, чтобы решить эту проблему, в Петербурге в режиме онлайн начали собирать информацию о свободных койках в каждом из стационаров для того чтобы направлять автомобили в те учреждения, которые готовы принять пациента с минимальной задержкой.