В Смольном рассказали, как решат проблему с многочасовыми очередями из скорых у больниц
Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что власти знают о проблеме очередей из скорых, и стараются её решить.
«Отчасти это, конечно, является следствием нашего желания сохранить максимально долго большее количество коек, которые предназначены для лечения некоронавирусной инфекции», — пояснил он 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».
По его словам, чтобы решить эту проблему, в Петербурге в режиме онлайн начали собирать информацию о свободных койках в каждом из стационаров для того чтобы направлять автомобили в те учреждения, которые готовы принять пациента с минимальной задержкой.
Также сейчас бригады скорой помощи дооснащают планшетами, чтобы минимизировать затраты времени при передаче пациентов в больницы. Усиливаются приемные бригады стационаров, чтобы увеличить их пропускную способность.
«Мы рассчитываем, что эти меры будут достаточными. Если потребуется, будут вводиться новые стационары для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, тем самым, будет уменьшаться нагрузка на приемное отделение», — отметил Лисовец.
Напомним, что в городе пока 13 стационаров, которые принимают коронавирусных пациентов. У многих из них скорые стоят в очередях регулярно.