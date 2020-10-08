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08.10.2020 20:22
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В Смольном рассказали, как решат проблему с многочасовыми очередями из скорых у больниц

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что власти знают о проблеме очередей из скорых, и стараются её решить.

«Отчасти это, конечно, является следствием нашего желания сохранить максимально долго большее количество коек, которые предназначены для лечения некоронавирусной инфекции», — пояснил он 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, чтобы решить эту проблему, в Петербурге в режиме онлайн начали собирать информацию о свободных койках в каждом из стационаров для того чтобы направлять автомобили в те учреждения, которые готовы принять пациента с минимальной задержкой.

Также сейчас бригады скорой помощи дооснащают планшетами, чтобы минимизировать затраты времени при передаче пациентов в больницы. Усиливаются приемные бригады стационаров, чтобы увеличить их пропускную способность.

«Мы рассчитываем, что эти меры будут достаточными. Если потребуется, будут вводиться новые стационары для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, тем самым, будет уменьшаться нагрузка на приемное отделение», — отметил Лисовец.

Напомним, что в городе пока 13 стационаров, которые принимают коронавирусных пациентов. У многих из них скорые стоят в очередях регулярно.

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