FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 00:43
1
Печать

У входа в Покровскую больницу снова оживленно. Очередь из машин скорой помощи собирается второй день подряд

Множество машин скорой помощи и облаченные в защитные костюмы медики вновь попали в объектив камеры фотографа. Новые снимки очередей из автомобилей с красным крестом у входа в Покровскую больницу Петербурга оказались в распоряжении «Фонтанки» поздним вечером 30 сентября.

автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»
автор фото Пётр Иванов/«Фонтанка.ру»

Подобную картину у того же медучреждения горожане периодически наблюдают с начала осени, в последний раз — накануне. То же самое происходит у сестрорецкого центра, который делает КТ. Длинные очереди из карет скорой помощи также появились у городской больницы №38 имени Семашко в Пушкине.

Всего пациентов с коронавирусной инфекцией в городе принимают 13 стационаров, одной из последних стала Александровская больница.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260959231
Не хочется конспирологии, но со стороны выглядит как создание правильной картинки для СМИ.
Может у них там пересменка, или отстой машин на смену. Кто ж знает.

Дальше будет разворачиваться снова временный госпиталь на миллиарды, потом закупаться сизы в 100 раз дороже.

Все сами понимаете.
Загруженность больниц то это коэффициент плавающий, сегодня одна больница принимает больных, завтра нужен временный госпиталь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний