У входа в Покровскую больницу снова оживленно. Очередь из машин скорой помощи собирается второй день подряд
Множество машин скорой помощи и облаченные в защитные костюмы медики вновь попали в объектив камеры фотографа. Новые снимки очередей из автомобилей с красным крестом у входа в Покровскую больницу Петербурга оказались в распоряжении «Фонтанки» поздним вечером 30 сентября.
Подобную картину у того же медучреждения горожане периодически наблюдают с начала осени, в последний раз — накануне. То же самое происходит у сестрорецкого центра, который делает КТ. Длинные очереди из карет скорой помощи также появились у городской больницы №38 имени Семашко в Пушкине.
Всего пациентов с коронавирусной инфекцией в городе принимают 13 стационаров, одной из последних стала Александровская больница.