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08.10.2020 16:51
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Давида Голощекина наградят за укрепление гуманитарных связей в Балтийском регионе

Названы лауреаты премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда», ежегодно вручаемой в Петербурге в Эрмитажном театре.

В этом году награду получат: народный артист России, основатель и руководитель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин; литовский композитор Фаустас Латенас, много лет занимавший пост замминистра культуры этой страны; финский дирижер и композитор, один из основателей Фестиваля Балтийского моря Östersjöfestivalen Эса-Пекка Салонен; фотохудожник Валерий Плотников, снявший самые знаменитые портреты Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Аллы Пугачёвой, Юрия Богатырёва, Анастасии Вертинской и других деятелей культуры.

«Балтийская звезда» также отмечает заслуги «За поддержку культуры» — премии в этой номинации получат профессор Санкт-Петербургского института культуры Владимир Яковлев и шведское книжное издательство «Эрзац», более двадцати пяти лет издающее книги российских, немецких, польских писателей и авторов стран Балтийского региона.

Традиционно в рамках премии вручается награда в номинации «Память» — в этом году вспомнят литературоведа, писателя и переводчика Юрия Лотмана и музыканта, композитора Сергея Курехина.

Церемония награждения пройдет 12 октября. Премия «Балтийская звезда» была учреждена в 2004 году министерством культуры, комитетом по культуре Петербурга, Всемирным клубом петербуржцев, Центром национальной славы и «Балтийским международным фестивальным центром». Среди лауреатов прошлых лет — Борис Эйфман и Эдуард Кочергин, Андрей Кончаловский и Ивар Калныньш, Януш Леон Вишневский, Владислав Чернушенко и другие.

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